Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων στη Γουάλτσα, στη νοτιοανατολική Αυστραλία, όταν όχημα κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε προστατευτικό φράχτη και παρέσυρε θεατές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στον χώρο της εκδήλωσης. Ο ένας οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο εκτράπηκε και προσέκρουσε στη μεταλλική περίφραξη, χτυπώντας αρκετούς από τους παρευρισκομένους.

Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι τραυματίες είναι μεταξύ 20 και 75 ετών, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει τους θεατές.

