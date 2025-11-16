Τουλάχιστον 32 μεταλλωρύχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο ύστερα από κατάρρευση γέφυρας σε ορυχείο κοβαλτίου στη νοτιοανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ορυχείο Καλάντο, εντός του λατομείου Μουλόντο, το οποίο λειτουργεί επίσημα η εταιρεία Pajeclem. Η περιοχή βρίσκεται περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στο χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.

Η απότομη διέλευσή τους προκάλεσε την κατάρρευση μιας αυτοσχέδιας γέφυρας, τόνισε ο αξιωματούχος. «Μέχρι σήμερα, έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα», είπε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας «συνεχίζονται».

Ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων έκανε λόγο στο Reuters για 49 νεκρούς.

Η κατάρρευση «προκλήθηκε από πανικό, που φέρεται να προκλήθηκε από πυροβολισμούς από στρατιωτικό προσωπικό που ασφαλίζει το χώρο», σύμφωνα με την υπηρεσία.

