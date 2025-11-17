Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 21η γνωστή επιδρομή σε σκάφος που φερόταν να μεταφέρει ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνδρες, σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διέρχεται από γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μεταφέρει ναρκωτικά», δημοσίευσε η Νότια Διοίκηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τρεις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες που επέβαιναν στο πλοίο σκοτώθηκαν».

«Το πλοίο διακινούσε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό και χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

Η τελευταία επίθεση ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού στις φερόμενες βάρκες που διακινούσαν ναρκωτικά σε 83.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ενημερώσει το Κογκρέσο ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται την έγκρισή του για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, θα μπορούσαν να παραβιάσουν το αμερικανικό και το διεθνές δίκαιο. Η συνεχιζόμενη εκστρατεία έχει επίσης αρχίσει να φέρνει στην επιφάνεια εντάσεις με τους συμμάχους. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σταματήσει να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις ΗΠΑ σχετικά με ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών για να αποφύγει τη συνενοχή στις επιθέσεις, ανέφερε το CNN την περασμένη εβδομάδα, τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί παράνομες.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι διέταξε τη χώρα του να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις.

