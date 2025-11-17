Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον πέντε μασκοφόρων που εισέβαλαν στο κατάστημά του.

Κάμερα ασφαλείας από το Olivia’s Fine Jewelry, στην πόλη Μαντέρα, κατέγραψε τη στιγμή που οι πέντε δράστες, φορώντας μάσκες και γάντια, εισβάλλουν στο κατάστημα και αρχίζουν να σπάζουν τις προθήκες προκειμένου να αρπάξουν κοσμήματα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ιδιοκτήτης φαίνεται να οπλίζει και να πυροβολεί προς το μέρος τους, αναγκάζοντάς τους να τραπούν σε φυγή.

Video shows jewelry shop owner firing back at robbers https://t.co/vIN19r5Le6 pic.twitter.com/iuxxxdfwnR — New York Post (@nypost) November 16, 2025

Παρά τους πυροβολισμούς οι ληστές κατάφεραν να αποδράσουν με κοσμήματα αξίας 170.000 δολαρίων.

«Είναι τρομακτικό για την οικογένεια, επειδή είναι ένα οικογενειακό κατάστημα, με τους υπαλλήλους να είναι μέλη της οικογένειας. Ήταν σίγουρα μια προσεκτικά σχεδιασμένη ληστεία». Ήταν καλά μελετημένη. Δεν φαίνεται να ήταν η πρώτη φορά για αυτά τα άτομα» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να συνεχίζονται.

protothema.gr