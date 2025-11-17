Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής κοντά στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, όταν λεωφορείο που μετέφερε 46 μουσουλμάνους προσκυνητές συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και πήρε φωτιά, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες θύματα. Σύμφωνα με την πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν Ινδοί υπήκοοι, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «τραγικό».
Η ινδική διπλωματική αποστολή κινητοποιήθηκε άμεσα για την παροχή συνδρομής στους προσκυνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός νεκρών ή τραυματιών. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.
Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε δημόσια τη λύπη του, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμάτων και πως οι διπλωματικές υπηρεσίες της χώρας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τη στήριξη των πληγέντων.