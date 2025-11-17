Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής κοντά στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, όταν λεωφορείο που μετέφερε 46 μουσουλμάνους προσκυνητές συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και πήρε φωτιά, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες θύματα. Σύμφωνα με την πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν Ινδοί υπήκοοι, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «τραγικό».

Tragic Bus Crash Kills 42 Indian Umrah Pilgrims Near Medina, Saudi Arabia



Riyadh/Jeddah, November 17, 2025 – In a devastating road accident, a bus carrying Indian Umrah pilgrims from Hyderabad collided with a diesel tanker on the Mecca-Medina highway near Mufrihat, resulting in… pic.twitter.com/oSpYpNdgu3 November 17, 2025

Η ινδική διπλωματική αποστολή κινητοποιήθηκε άμεσα για την παροχή συνδρομής στους προσκυνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός νεκρών ή τραυματιών. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Bus Crash Near Medina Kills 42 Indian Umrah Pilgrims from Hyderabad



A bus carrying Indian Umrah pilgrims from Hyderabad collided with a diesel tanker on the Mecca-Medina highway around 1:30 a.m., igniting a fire that killed 42 people, including 20 women and 11 children. pic.twitter.com/ZMi5znPf5s — Sumit (@SumitHansd) November 17, 2025

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε δημόσια τη λύπη του, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμάτων και πως οι διπλωματικές υπηρεσίες της χώρας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τη στήριξη των πληγέντων.

