«Η Τουρκία είναι σύμμαχός μας και δεν μπορούμε να την αποκλείουμε», δήλωσε ο Λιθουανός Υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπουντρίς στο πρακτορείο Αναντολού ζητώντας στενότερη συνεργασία ΕΕ–Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Μιλώντας στον ανταποκριτή του Anadolu στο Βερολίνο, ο Μπουντρίς υπογράμμισε ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές ασφαλείας, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία «έχει πιέσει τις ευρωπαϊκές δυνατότητες πέρα από τα όριά τους».

Ο Λιθουανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι, παρά την αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα παραμένει ανεπαρκής. Γι’ αυτό, ζητά την ένταξη της Τουρκίας και των τουρκικών αμυντικών εταιρειών σε προγράμματα της ΕΕ όπως το SAFE, επισημαίνοντας ότι τα αμυντικά εργαλεία «πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς».

«Η ικανότητα της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας δεν καλύπτει τη ζήτηση. Η απάντηση είναι οι σύμμαχοί μας», σημειώνει, εντάσσοντας ρητά την Τουρκία δίπλα στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία.

Ο Μπουντρίς εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τον ρόλο της Τουρκίας στην προστασία του ανατολικού εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ και ειδικά στη Βαλτική, όπου τουρκικά αεροσκάφη συμμετέχουν σε αποστολές αστυνόμευσης και επιτήρησης.

Αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποστολή αεροσκάφους AWACS, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη «στην Τουρκία και την ηγεσία της για την αλληλεγγύη που επέδειξαν».

Κατά τον ίδιο, μετά την ανάληψη υπηρεσίας από την Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, τα περιστατικά με UAV μειώθηκαν σημαντικά.

Ο Λιθουανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει αμυντικούς στόχους μεμονωμένα και καταγγέλλει τον κρατικό προστατευτισμό. «Αν κλείσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε άλλους, θα χάσουμε – και δεν μπορούμε να το αντέξουμε», αναφέρει.

Ο Μπουντρίς σημειώνει πως οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες δεν αποτελούν εναλλακτική του ΝΑΤΟ, αλλά ενίσχυση του ευρωπαϊκού σκέλους της Συμμαχίας.

ΚΥΠΕ