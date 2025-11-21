Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε ο 37χρονος Ουκρανός Ντίμτρο Τσούμπαν, ο οποίος στις 10 Νοεμβρίου 2023 παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο Τούρκους, που νωρίτερα τον είχαν ληστέψει με την απειλή όπλου στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει, τότε, και τη ληστεία με δράστες τους Μουράτ Ορχάν και Ελνούρ Μπεντούλντ και τη στιγμή που ο Τσούμπαν τους καταδίωξε και τους «κάρφωσε» σε έναν τοίχο με το αυτοκίνητό του.

Αρχικά στον 37χρονο Ουκρανό είχε επιβληθεί ποινή ισοβίων αλλά τελικά η ποινή μειώθηκε σε 25 χρόνια υπό το ελαφρυντικό της άδικης πρόκλησης.

🤯A man from Odesa gets 25 years in Turkey — for running over the robbers who attacked him



A Turkish court has handed a harsh sentence to Odesa resident Dmytro Chaban. He received 25 years in prison for running over two attackers who had assaulted him.



According to… pic.twitter.com/t52OJ1lBmb — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Το δικαστήριο καταδίκασε σε 10ετη φυλάκιση και τον Γιουνούς Εμρέ, ο οποίος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου στην ένοπλη ληστεία του Νοεμβρίου του 2023.

