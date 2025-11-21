Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στη Μπολόνια της Ιταλίας, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της Βίρτους με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague, όταν χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και την πραγματοποίηση του αγώνα.

Οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι η αναμέτρηση δεν αποτελεί απλώς ένα αθλητικό γεγονός, χαρακτηρίζοντάς την «αγώνα της ντροπής». Κατά τη διάρκεια της πορείας φώναζαν συνθήματα κατά της ιταλικής κυβέρνησης και του δημάρχου της Μπολόνια, Ματέο Λεπούρε, τον οποίο κατηγόρησαν ως «συνεργό της γενοκτονίας».

Lives scenes from Bologna

Masked mobs attack the police including Antifa.

Reason? Against Tel Aviv being in the Euros.



Unfortunately the UK is too spinless to have such a thing as Water Cannons to push back the mob. pic.twitter.com/Tz1Sa8wKNQ November 21, 2025

Η πορεία, που ξεκίνησε από κεντρική πλατεία της πόλης, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Διαδηλωτές εκτόξευσαν υλικά από οικοδομές, αυγά, μπογιές και πυροτεχνήματα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση αντλιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσουν το πλήθος.

Bologna, bombe carta e idranti al corteo Pro-Pal



Gli aggiornamenti in diretta a #4disera pic.twitter.com/f5avUch7kR — 4 di sera (@4disera) November 21, 2025

💥 Thousands of people in Bologna, Italy, are protesting strongly right now to the upcoming basketball game between the local team Virtus and Israel’s Maccabi Tel Aviv, arguing that it cannot be treated as a normal sporting event. Residents still recall recent incidents at a… pic.twitter.com/mgySo0ukGD November 21, 2025

L’esito della gestione della sicurezza della partita di questa sera sarà fondamentale anche in vista della gestione della prossima partita fra la Virtus Bologna e l’Hapoel Tel Aviv, fissata per il prossimo 12 dicembre. pic.twitter.com/ep07HCVbit November 21, 2025

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές διασκορπίστηκαν σε μικρότερες ομάδες, με ορισμένους να χρησιμοποιούν κάδους απορριμμάτων και υλικά από το εργοτάξιο κατασκευής του τραμ για να στήσουν αυτοσχέδια οδοφράγματα σε δρόμους της πόλης.

protothema.gr