Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στη Μπολόνια της Ιταλίας, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της Βίρτους με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague, όταν χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και την πραγματοποίηση του αγώνα.
Οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι η αναμέτρηση δεν αποτελεί απλώς ένα αθλητικό γεγονός, χαρακτηρίζοντάς την «αγώνα της ντροπής». Κατά τη διάρκεια της πορείας φώναζαν συνθήματα κατά της ιταλικής κυβέρνησης και του δημάρχου της Μπολόνια, Ματέο Λεπούρε, τον οποίο κατηγόρησαν ως «συνεργό της γενοκτονίας».
Η πορεία, που ξεκίνησε από κεντρική πλατεία της πόλης, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Διαδηλωτές εκτόξευσαν υλικά από οικοδομές, αυγά, μπογιές και πυροτεχνήματα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση αντλιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσουν το πλήθος.
Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές διασκορπίστηκαν σε μικρότερες ομάδες, με ορισμένους να χρησιμοποιούν κάδους απορριμμάτων και υλικά από το εργοτάξιο κατασκευής του τραμ για να στήσουν αυτοσχέδια οδοφράγματα σε δρόμους της πόλης.