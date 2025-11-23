Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέμεινε αργά το Σάββατο ότι το σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί αμερικανική πρωτοβουλία, απορρίπτοντας τις καταγγελίες Αμερικανών γερουσιαστών πως το έγγραφο «αντανακλά ρωσικές αξιώσεις».

Οι γερουσιαστές ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν σχετικά από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκαλώντας πολιτική ένταση στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ υπογραμμίζει ότι το σχέδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά από αμερικανικούς φορείς και δεν αποτελεί παραχώρηση προς τη Μόσχα.

This is blatantly false.



As Secretary Rubio and the entire Administration has consistently maintained, this plan was authored by the United States, with input from both the Russians and Ukrainians. https://t.co/wVuDO4iXE6 November 23, 2025

«Αυτό είναι κατάφωρα ψευδές», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, αντιδρώντας σε δηλώσεις δυο μελών της Γερουσίας.

Οι γερουσιαστές σημείωσαν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει την επίσημη θέση των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών», κατά τη δήλωση του Άγκους Κινγκ, ανεξάρτητου γερουσιαστή από το Μέιν.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας Μάικ Ράουντς είχε δηλώσει ότι ο Ρούμπιο τον εξουσιοδότησε να πει ότι το σχέδιο «δεν είναι αμερικανική πρόταση», αλλά και ότι δεν θα διακοπεί η ροή πληροφοριών και όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

GOP Sen. Mike Rounds: "Rubio did make a phone call to us this afternoon and he made it very clear to us that we are the recipients of a proposal that was delivered to one of our representatives. It is NOT our recommendation, it is not our peace plan”

pic.twitter.com/PEFScV2c4X November 23, 2025

Ο Ράουντς δήλωσε: «Ο Ρούμπιο μας τηλεφώνησε σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι μας κατέστησε πολύ σαφές ότι είμαστε οι παραλήπτες μιας πρότασης που παραδόθηκε σε έναν από τους εκπροσώπους μας. Δεν είναι δική μας πρόταση, δεν είναι δικό μας σχέδιο ειρήνης. Είναι μια πρόταση που λάβαμε. Και ως μεσάζοντες, κάναμε τις απαραίτητες διευθετήσεις για να την κοινοποιήσουμε. Δεν την δημοσιοποιήσαμε εμείς. Διέρρευσε. Δεν δημοσιοποιήθηκε από τα μέλη ή τους εκπροσώπους μας… Αυτή είναι μια ευκαιρία να την λάβουμε και να χρησιμοποιηθεί και να παραδοθεί στους Ουκρανούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, τώρα έχουμε την παρουσίαση της μιας πλευράς και την ευκαιρία για την άλλη πλευρά να απαντήσει.»

The peace proposal was authored by the U.S.



It is offered as a strong framework for ongoing negotiations



It is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw November 23, 2025

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Κύπρο) ο Ρούμπιο με δική του ανάρτηση είπε ότι «η πρόταση για ειρήνευση έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ και προσφέρεται σαν ένα σαφές πλαίσιο για συνεχιζόμενες συνομιλίες».

Προσθέτει ότι «βασίζεται σε πράγματα που εισέφερε η ρωσική πλευρά, αλλά και σε παλαιότερες και συνεχιζόμενες εισφορές από την Ουκρανία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ που, επίσης το Σάββατο, διευκρίνισε ότι η πρόταση των 28 σημείων που παρουσίασε δεν αποτελεί τελεσίγραφο και δεν είναι απόλυτο, όπως αρχικά είχε εκληφθεί.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο για το αν η πρότασή του είναι οριστική, ο Τραμπ ξεκαθάρισε: «Όχι». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο», επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση πρόοδο προς μια συμφωνία.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία που παρουσιάζεται στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι να γίνουν αποδεκτοί για το Κίεβο, όπως η παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία αλλά και επιπλέον περιοχών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Προβλέπει επίσης αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «μία από τις πιο δύσκολες της ιστορίας μας», τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».

Συνομιλίες στην Ελβετία

Ο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Γενεύη, μαζί με τον διπλωματικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, που δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για το σχέδιο των 28 σημείων.

Το έγγραφο επαναλαμβάνει βασικές αξιώσεις της Μόσχας, ιδίως την εκχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, τη μείωση του μεγέθους του στρατού της και την οριστική εγκατάλειψη της προσπάθειας να ενταχθεί στο NATO. Προσφέρει επίσης δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε προθεσμία ως την Πέμπτη 27η Νοεμβρίου, την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρόταση.

protothema.gr