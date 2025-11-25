Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αποθετήριο στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου της Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να τραυματιστεί ένας υπάλληλος, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ενώ στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και ειδικά συνεργεία, τα οποία έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και προχώρησαν σε μέτρα ασφαλείας γύρω από το κτίριο.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι το περιστατικό διερευνάται πλήρως, επιβεβαιώνοντας πως η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο φύλαξης του δικαστηρίου και ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανέφερε ότι η έκρηξη προήλθε από θυρίδα ασφαλείας και ότι ο τραυματίας είναι γραμματέας του δικαστηρίου.

