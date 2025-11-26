Πλήθος γυναικών και ακτιβίστριων της LGBTQ+ κοινότητας, διαδήλωσαν για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά τους εκτεταμένους αστυνομικούς αποκλεισμούς προς την οδό Ιστικλάλ και τους περιορισμούς στη λειτουργία του μετρό, οι διαδηλώτριες κατάφεραν να συγκεντρωθούν στην πλατεία Τιούνελ, όπου σημειώθηκαν επεισόδια. Μετά το τέλος της κινητοποίησης, η αστυνομία προσήγαγε 14 άτομα, γεγονός που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση.

📍Taksim



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İstiklal Caddesi'nde kadınların sesi yankılandı. pic.twitter.com/NNHVfviYm8 November 25, 2025

Στο μήνυμά του, το Πλαίσιο Γυναικών της 25ης Νοεμβρίου κατήγγειλε τη «δήθεν οικογενειακή ηθική» που χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταπίεση και τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας ότι η εξέγερση απέναντι στη γυναικοκτονία και την κρατική αυθαιρεσία συνεχίζεται.

Όπως μετέδωσε η Σοζτζιού, οι διαδηλώτριες φώναξαν συνθήματα για το δικαίωμα στη ζωή, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το 2025 έχουν σημειωθεί 411 γυναικοκτονίες, ενώ πέρσι καταγράφηκαν 452.

Around two thousand protesters rallied in #Istanbul on Tuesday to denounce gender-based violence in #Turkey , where around half of murders of women remain unsolved.



Chanting the names of victims, the demonstrators, most of them women, members of the LGBTQ community or both,… pic.twitter.com/lrZMaptVAR — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) November 26, 2025

Στιγμιότυπο από τις διαδηλώσεις για την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τζουμχουριγιέτ κυκλοφόρησε με τον τίτλο: «Η βία δεν είναι μοίρα», σημειώνοντας ότι οι γυναίκες βγήκαν στους δρόμους «για όσες σκοτώνονται στο σπίτι, στη δουλειά και στον δρόμο».

Οι χθεσινές εικόνες έδειξαν ξεκάθαρα την οργή αλλά και την αποφασιστικότητα χιλιάδων γυναικών που απαιτούν ασφάλεια, δικαιοσύνη και ουσιαστική προστασία.

