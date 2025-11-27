Μετά από επίθεση από καρχαρία σε απομονωμένη παραλία στο εθνικό πάρκο Crowdy Bay, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ κολυμπούσαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, που εκτιμάται ότι ήταν γύρω στα 20, υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο, ενώ ο άνδρας, επίσης περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Νιούκαστλ σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έφτασαν στην παραλία Kylies νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μετά από κλήση που ανέφερε επίθεση καρχαρία.

Τα θύματα ήταν τουρίστες από την Ελβετία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο CNN.

Οι Αρχές έδωσαν τα εύσημα σε έναν πολίτη για την άμεση παρέμβασή του, καθώς έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία πριν φτάσουν οι διασώστες, κάτι που, όπως τόνισαν, πιθανότατα του έσωσε τη ζωή. «Το θάρρος ορισμένων ανθρώπων σε τέτοιες στιγμές είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Νέας Νότιας Ουαλίας Τζος Σμιθ. «Το να εκθέσεις τον εαυτό σου σε τέτοια κατάσταση είναι ηρωικό και μας έδωσε τον χρόνο να φτάσουμε στον τραυματία».

Η παραλία έκλεισε άμεσα, ενώ οι Αρχές άρχισαν να τοποθετούν «έξυπνες» παγίδες, οι οποίες προσελκύουν καρχαρίες με δολωμένα αγκίστρια ώστε να μπορούν να σημανθούν και να απελευθερωθούν ξανά. Η οργάνωση Surf Life Saving NSW ανακοίνωσε ότι και οι γύρω παραλίες θα παραμείνουν κλειστές για 24 ώρες, με drones να επιτηρούν την περιοχή.

«Πρόκειται για μια τραγική υπόθεση και εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες της γυναίκας και του άνδρα που εμπλέκονται στο περιστατικό» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Surf Life Saving NSW, Στιβ Πιρς. Κάλεσε, παράλληλα, τους λουόμενους να αποφεύγουν την είσοδο στο νερό στις γύρω παραλίες και να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών.

