Ίσως στην πιο ασυνήθιστη κλοπή της χρονιάς, άγνωστοι έκλεψαν σαλιγκάρια βλαρους περίπου 450 κιλών, από εκτροφείο στη βορειοανατολική Γαλλία, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 100.000 δολάρια και αφήνοντας τον ιδιοκτήτη σε απόγνωση λίγες εβδομάδες πριν από την κορύφωση της ζήτησης για τις γιορτές.

Η οικογενειακή επιχείρηση L’Escargot Des Grands Crus ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι έπεσε θύμα διάρρηξης, με τους δράστες να αφαιρούν σχεδόν το σύνολο του αποθέματος σε φρέσκα και κατεψυγμένα σαλιγκάρια. Η εταιρεία, που εκτρέφει περίπου 350.000 σαλιγκάρια ετησίως, έκανε λόγο για «σοκ, πλήγμα και ακατανόητη πράξη» που απειλεί την παραγωγική της δυνατότητα ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Όπως μεταδίδει το France Info, οι κλέφτες εισέβαλαν στην εγκατάσταση τα ξημερώματα της Δευτέρας, παραβιάζοντας τους χώρους αποθήκευσης και αδειάζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τους θαλάμους ψύξης. «Μπήκαν μέσα και βρέθηκαν μπροστά σε ράφια γεμάτα σαλιγκάρια: σε βάζα, φρέσκα, κατεψυγμένα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης Ζαν-Ματιέ Ντοβέρν.

Μέρος του αποθέματος που εκλάπη δεν ήταν ακόμη επεξεργασμένο, καθώς τα κελύφη δεν είχαν καθαριστεί και δεν είχε παρασκευαστεί το βούτυρο που συνοδεύει το προϊόν. «Δεν μπορείτε να το καταναλώσετε απευθείας», σημείωσε ο Ντοβέρν.

Η ζημιά είναι τεράστια για την επιχείρηση, καθώς περίπου το 60% των ετήσιων εσόδων προέρχεται από την εορταστική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης κατάφερε να προμηθεύσει ορισμένα εστιατόρια – ακόμη και πελάτες με αστέρια Michelin – χάρη στη βοήθεια άλλων εκτροφέων σαλιγκαριών που του παραχώρησαν μέρος των δικών τους αποθεμάτων σε μειωμένες τιμές.

«Είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε ώστε να σώσει τη σεζόν του», δήλωσε στο France Info ο Αλεξάντρ Μαίρ, επίσης εκτροφέας, υπογραμμίζοντας την κινητοποίηση του κλάδου μετά την ασυνήθιστη αυτή κλοπή.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ ο Ντοβέρν αναζητά τρόπους να αναπληρώσει την παραγωγή του όσο πλησιάζουν οι γιορτές και η ζήτηση κορυφώνεται.

