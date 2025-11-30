Συνοδευόμενος από την κόρη του, ο βορειοκορεάτης Πρόεδρος Κιμ Γιονγκ Ουν, παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη για την επέτειο των 80 χρόνων, από τη σύστασή της βορειοκορεατικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Rodong Sinmun, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διακρίνεται να επιθεωρεί drones και αυτοκινούμενους εκτοξευτές πυραύλων.

Kim Jong Un Hava Kuvvetleri’nin kuruluşunun 80. yıldönümü kutlamalarına kızıyla birlikte katıldı.

Kim Jong Un attended the celebrations marking the 80th anniversary of the founding of the Air Force with his daughter. pic.twitter.com/eWVzx6n0u9 November 29, 2025

Η Βόρεια Κορέα έχει ξεκινήσει μαζική παραγωγή FPV (First Person View) drones – μικρών εναέριων οχημάτων, εξοπλισμένων με κάμερα, που μεταδίδουν απευθείας εικόνα στον χειριστή – καθώς και μεγαλύτερων επιθετικών drones, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι προσδοκίες της χώρας για την Πολεμική Αεροπορία είναι πραγματικά «μεγάλες», ανέφερε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). «Η Πολεμική Αεροπορία θα πρέπει να αποκρούσει με αποφασιστικότητα και να περιορίσει κάθε είδους κατασκοπευτικές ενέργειες και ενδεχόμενες στρατιωτικές προκλήσεις του εχθρού», συμπλήρωσε.

