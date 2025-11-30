Ανώτατοι διαπραγματευτές του προέδρου Τραμπ συναντώνται στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους, την ώρα που, σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθαρίζει πως ο Λευκός Οίκος θέλει να κλείσει την Κυριακή τα τελευταία αγκάθια της συμφωνίας, το εδαφικό ζήτημα και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι αναμένει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Στόχος είναι να τερματιστεί ο πόλεμος με έναν τρόπο που θα δημιουργεί έναν μηχανισμό και μια πορεία προς τα εμπρός, ώστε η Ουκρανία να παραμείνει ανεξάρτητη και κυρίαρχη, να μην ξαναζήσει ποτέ πόλεμο και να εξασφαλίσει τεράστια ευημερία για τον λαό της», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν από αμερικανικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, επιχειρηματίας που ασκεί και άτυπο διεθνές διπλωματικό ρόλο για τον κ. Τραμπ.

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα ότι προσβλέπει σε μια «παραγωγική» συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Σε ξεχωριστή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, με την οποία σήμανε την έναρξη της συνάντησης, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι βρίσκεται «σε συνεχή επαφή» με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ότι θα του αναφέρει τα αποτελέσματα μετά το πέρας των συνομιλιών.

«Έχουμε σαφείς κατευθύνσεις και προτεραιότητες: την προστασία των ουκρανικών συμφερόντων, τη διασφάλιση ουσιαστικού διαλόγου και τη συνέχιση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ουμέροφ. «Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας».

Οι εγγυήσεις ασφάλειας αποτελούν διαχρονικά σημείο τριβής για την Ουκρανία. Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ περιλάμβανε μια υπόσχεση παροχής εγγυήσεων για την αποτροπή νέας ρωσικής εισβολής με μερική συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς όμως να διευκρινίζεται το επίπεδο της αμερικανικής δέσμευσης στην άμυνα της Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τις κατ’ αρχήν κατανοήσεις γύρω από το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο έχει αναθεωρηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών συνομιλιών ώστε να γίνει πιο αποδεκτό από το Κίεβο. Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να παρουσιάσουν το έγγραφο αυτό στον Πούτιν την Τρίτη.

Κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη την περασμένη Κυριακή, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για όλα, εκτός από δύο ζητήματα: Το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θέλει να κλείσει την Κυριακή τα κενά στα δύο τελευταία ζητήματα, λέγοντας: «Οι Ουκρανοί ξέρουν τι περιμένουμε από αυτούς».

Σημειώνεται ότι πριν από την παραίτησή του, ο Γερμάκ είχε πει ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις μπορούν να διαπραγματευτούν μόνο σε προεδρικό επίπεδο.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντούσε τον Ζελένσκι και τον Πούτιν μόνο όταν τα μέρη θα βρίσκονταν κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

