Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα των ΗΠΑ ήταν «πολύ παραγωγική και χρήσιμη», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σύμφωνα με το CNN ότι η συνάντηση της Κυριακής μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ήταν «μια πολύ παραγωγική και χρήσιμη συνάντηση, κατά την οποία… σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

«Συνεχίζουμε να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά… καθώς έχουμε σημειώσει πρόοδο, νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή άποψη εδώ ότι δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου — ο οποίος είναι πολύ σημαντικός — αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ενός μέλλοντος που ελπίζουμε να είναι πιο ευημερούμενο από ποτέ», δήλωσε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες στη Νότια Φλόριντα.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες δεν εργάζονταν μόνο για τους όρους που θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και για «τους όρους που θα εξασφάλιζαν μακροπρόθεσμη ευημερία στην Ουκρανία».

Είπε ακόμα ότι οι δύο πλευρές είχαν αρχίσει να θέτουν τις βάσεις για αυτό την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη της Ελβετίας και συνέχισαν τις επικοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Σήμερα συνεχίσαμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.

Μέρος της εξίσωσης η Ρωσία – Εύθραυστες οι συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ακόμα ότι η Ρωσία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως εύθραυστες μετά από μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Μαϊάμι.

«Είναι μια ευαίσθητη και περίπλοκη υπόθεση», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Υπάρχουν πολλά μεταβλητά στοιχεία και, προφανώς, υπάρχει και ένα άλλο μέρος που πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης», είπε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η διπλωματική πίεση της κυβέρνησης θα ενταθεί αυτή την εβδομάδα, με τον Γουίτκοφ να αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα για περαιτέρω συνομιλίες.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ «έχουν έρθει σε επαφή σε διαφορετικό βαθμό με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης αρκετά καλή κατανόηση των απόψεών τους».

Στα ευαίσθητα ζητήματα επεκτάθηκαν οι συνομιλίες

Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες». Ταυτόχρονα πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων χαρακτήριζε τις συνομιλίες εποικοδομητικές σημειώνοντας πως έγινε συζήτηση και για «πιο ευαίσθητα ζητήματα».

«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε επίσης η προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση ήταν «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Οι ΗΠΑ θέλουν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα»

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (σ.σ. των σημείων) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά» που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε. «Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα», συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

protothema.gr