Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη «ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και είναι στο θέλουν πόλεμο ενώ επιδιώκουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία».

«Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν επίσης την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης απείλησε επίσης με αντίποινα εναντίον των λιμανιών και των πλοίων της Ουκρανίας, αφού το Κίεβο τις τελευταίες ημέρες έπληξε πολλά πλοία στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία, προειδοποίησε, θα «εντείνει τα χτυπήματα στα ουκρανικά λιμάνια και σε οποιαδήποτε πλοία εισέρχονται σε αυτά» ως απάντηση στις επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα οποία περιέγραψε ως «πειρατεία».

Η δήλωση ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι ο ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο «προληπτικής» δράσης κατά της Ρωσίας μετά από μια σειρά υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη και ενώ βρίσκεται στη Μόσχα για επαφές με τη ρωσική ηγεσία ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η χρονική συγκυρία για τις δηλώσεις Πούτιν μόνο τυχαία δεν είναι καθώς φαίνεται να θέλει να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ της Ουάσιγκτον και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, οι οποίες υποστήριξαν το Κίεβο στην πρόταση αναθεωρήσεων ενός ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων που αναπτύχθηκε σε προηγούμενες επαφές ΗΠΑ-Ρωσίας που ευνόησε δραματικά τη Μόσχα.

Προετοιμασίες στο ΝΑΤΟ

Ο ναύαρχος Τζιουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, Ιταλός που υπηρετεί ως πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, είπε ότι η συμμαχία μπορεί να χρειαστεί να υιοθετήσει μια πιο «επιθετική» προσέγγιση για να αποτρέψει τη Μόσχα από τη συνέχιση της εκστρατείας εισβολών με drone και κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη.

Μια πρόσφατη έρευνα των Financial Times αποκάλυψε πώς το ΝΑΤΟ τέθηκε σε συναγερμό αφού τρία σκάφη στη Βαλτική Θάλασσα κατηγορήθηκαν ότι έσυραν τις άγκυρές τους σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν τα καλώδια ενέργειας και επικοινωνίας, με συνολικά 11 περιστατικά να καταγράφονται.

Άλλα περιστατικά περιλαμβάνουν συχνές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε ευρωπαϊκές χώρες και εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Ο ναύαρχος Ντραγκόνε είπε ακόμη στους FT ότι η συμμαχία «μελετούσε τα πάντα» για να αποφασίσει πώς θα απαντήσει.

Κρίσιμη συνάντηση με Γουίτκοφ

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου ήρθαν λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Γουίτκοφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη (2/12) ότι ο Πούτιν και ο Γουίτκοφ θα συζητήσουν τις «συνεννοήσεις» που επιτεύχθηκαν πρόσφατα μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, προσθέτοντας ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες, αλλά θα επιμείνει στην επίτευξη των δικών της στόχων.

Για πρόταση 20 σημείων μιλά ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δουβλίνο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και τελειοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «ορισμένα θέματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν».

Αναφερόμενος στις συνομιλίες στη Μόσχα είπε ότι περιμένει ενημέρωση από την αμερικανική ομάδα αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Είμαι έτοιμος να στηρίξω κάθε μήνυμα που φέρνει πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Ζελένσκι. «Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες», πρόσθεσε.

