Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι οι προτεραιότητες της χώρας του στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία παραμένουν σαφείς: η διατήρηση της κυριαρχίας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας.



Μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως το ζήτημα των εδαφών αποτελεί το πιο δύσκολο σημείο των διαπραγματεύσεων, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί την παράδοση περιοχών στο Ντονμπάς που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Η Ουκρανία, πάντως, δηλώνει πως δεν πρόκειται να παραχωρήσει τις συγκεκριμένες περιοχές.

Αισιόδοξες οι ΗΠΑ για επίτευξη συμφωνίας -Συγκρατημένος ο Ζελένσκι, συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ το απόγευμα



Σύμφωνα με το BBC, οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών, που πραγματοποιήθηκαν στην Φλόριντα, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με την προοπτική αναθεώρησης ενός σχεδίου ειρήνης που θεωρείται ευνοϊκό προς τη Ρωσία. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε θετική διάθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «είναι πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τις δυσκολίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «πολύ εποικοδομητικές», αλλά σημειώνοντας ότι υπάρχουν «δύσκολα ζητήματα που πρέπει να λυθούν».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντήσει το απόγευμα τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και να του μεταφέρει τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

«Δεν υπάρχει οριστικό ειρηνικό σχέδιο», λέει ο Μακρόν



Ο Μακρόν, από την πλευρά του, τόνισε ότι δεν υπάρχει «οριστικό ειρηνικό σχέδιο», επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε πρόταση ειρήνης θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, αν και οι Ρώσοι έχουν επανειλημμένα αρνηθεί να συμμετάσχουν σε συμφωνία ειρήνης.

Στο προσκήνιο η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας



Το κυριότερο σημείο σύγκρουσης παραμένει η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Ρωσία απαιτεί την παραχώρηση περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, κάτι που η κυβέρνηση Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά. Επιπλέον, η Ουκρανία ζητά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, όπως η ένταξή της στο ΝΑΤΟ, κάτι που απορρίπτει η Ρωσία και έχει προκαλέσει επίσης αντιδράσεις και στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να είναι αντίθετος στην ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

«Πανηγυρίζει» ο Πούτιν ότι πήρε κι άλλα εδάφη



Η κατάληψη της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ αποτελεί, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στρατηγικό βήμα για την πρόοδο των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Στη διάρκεια επίσκεψής του σε διοικητικό κέντρο, ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε τη σημασία του Ποκρόφσκ για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή επιτρέπει στις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους χωρίς εμπόδια.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τη στρατιωτική της παρουσία στην Ουκρανία ως “ειδική στρατιωτική επιχείρηση”, και σύμφωνα με τον Πούτιν, οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν την πρωτοβουλία, με επιτυχίες σε διάφορα μέτωπα, κυρίως στη νότια Ουκρανία και την περιοχή Ζαπορίζια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Πούτιν περιέγραψε τις βαριές απώλειες που υπέστησαν οι ουκρανικές δυνάμεις ως “τραγωδία για τον ουκρανικό λαό”, επισημαίνοντας τη σφοδρότητα των συγκρούσεων και την ανθρώπινη διάσταση του πολέμου, σύμφωνα με τη ρωσική οπτική.

Μαίνονται οι ρωσικές επιθέσεις



Εν μέσω των διπλωματικών προσπαθειών, οι επιθέσεις συνεχίζονται. Η ρωσική επίθεση στη βιομηχανική πόλη Ντνίπρο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους 40. Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο την ένταση και την ανθρώπινη τραγωδία που συνεπάγεται ο πόλεμος.

Εσωτερικά προβλήματα για Ζελένσκι



Η πρόσφατη παραίτηση του επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, μετά από έρευνες για σκάνδαλο διαφθοράς, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για τον Ουκρανό Πρόεδρο. Αν και ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα, η εσωτερική κρίση προσθέτει νέες πιέσεις στην κυβέρνηση καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την υποστήριξη του λαού και της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ζελένσκι συνέχισε, «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο και να τον τελειώσουμε με αξιοπρέπεια. Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο που αυτή άρχισε, είναι πόλεμος της και αυτή είναι υπεύθυνη να τον τερματίσει».

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την πορεία των συνομιλιών, ενώ το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Θα προχωρήσει η Ρωσία σε σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες ή συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το χρόνο για να κερδίσει έδαφος στο πεδίο της μάχης;

iefimerida.gr