Η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής έρευνας που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2025 αποκάλυψε μια σειρά από μολύνσεις από τον Ιούνιο του 2020 που δεν είχαν αναφερθεί στις αρχές.

Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν την απαγόρευση σχεδόν τεσσάρων εκατομμυρίων φιαλών νερού Perrier, αφού οι αναλύσεις έδειξαν ότι το νερό δεν πληρούσε τα υγειονομικά πρότυπα στο εργοστάσιο της εταιρείας στην περιοχή Gard.

Ωστόσο, μια έκθεση της περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας αναμένεται να καλέσει τον κυβερνήτη να ανανεώσει την άδεια εκμετάλλευσης του φυσικού μεταλλικού νερού της Nestlé.

Επαναλαμβανόμενη βακτηριακή μόλυνση

Έρευνα του Radio France αποκάλυψε ότι οι δύο τελευταίες πηγές παραγωγής στο εργοστάσιο ανεστάλησαν την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακάλυψη νέας βακτηριακής μόλυνσης. Η μία από τις γεωτρήσεις είχε ανασταλεί από τις 23 έως τις 28 Νοεμβρίου, ενώ η Nestlé εξήγησε ότι η δεύτερη πηγή είχε ανασταλεί λόγω διακοπής ρεύματος, επιβεβαιώνοντας ότι η παραγωγή έχει επαναληφθεί και στις δύο γεωτρήσεις και ότι το νερό είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Ωστόσο, ερευνητικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι τα κρούσματα βακτηριακής μόλυνσης έχουν αυξηθεί από τον περασμένο Μάιο, μετά την αφαίρεση των φίλτρων 0,2 micron, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παγιδεύουν τα μικροβακτήρια. Η εταιρεία έχει καταγράψει 27 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που σχετίζονται με “βακτηριακές μεταβολές”, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από την περιφερειακή υπηρεσία υγείας.

Τα αξιοσημείωτα περιστατικά περιλαμβάνουν την ανακάλυψη Pseudomonas aeruginosa στις 3 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα την καταστροφή χιλιάδων φιαλών, και την ανακάλυψη E. coli στις 22 Σεπτεμβρίου στη γραμμή παραγωγής, γεγονός που υποδεικνύει πιθανή μόλυνση από τις ίδιες πηγές πηγαίου νερού.

Η παραγωγή συνεχίζεται παρά τις προειδοποιήσεις

Τα περιστατικά αυτά δεν είναι τα πρώτα στην ιστορία της εταιρείας. Τον Απρίλιο απαγορεύτηκε η κυκλοφορία 300.000 φιαλών που είχαν μολυνθεί από εντεροβακτηρίδια, ενώ το 2024 η Nestlé αναγκάστηκε να καταστρέψει τρία εκατομμύρια φιάλες λόγω προηγούμενων μολύνσεων.

Παρά τα περιστατικά αυτά, το εργοστάσιο συνεχίζει να παράγει νερό Perrier χρησιμοποιώντας φίλτρα 0,45 micron, ανεπαρκή για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του νερού, και χωρίς νέα άδεια από τον κυβερνήτη, γεγονός που θα μπορούσε να εκθέσει την εταιρεία σε νομική ευθύνη βάσει του άρθρου R1324-4 του νόμου περί δημόσιας υγείας.

Στις 18 Νοεμβρίου, η δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα της UFC-Que Choisir να σταματήσει την παραγωγή και να ανακαλέσει τα μπουκάλια, επικαλούμενη “πραγματικό κίνδυνο για τον καταναλωτή” και “σαφή εξαπάτηση”, εγείροντας ανησυχίες μετά την ανακάλυψη των νέων μολύνσεων.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Gare αναμένεται να λάβει την απόφασή του πριν από το τέλος του έτους, αφού συμβουλευτεί την επιτροπή εμπειρογνωμόνων CoDERST, για να διαπιστώσει αν το νερό Perrier εξακολουθεί να αξίζει τον τίτλο του “φυσικού μεταλλικού νερού”.

Για να πληροί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό “φυσικό μεταλλικό νερό”, το νερό πρέπει να είναι φυσικά καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε βακτηριακή ή χημική μόλυνση, ενώ παρέχονται 12 μήνες συνεχών αναλύσεων που αποδεικνύουν τη σταθερότητα και την ποιότητα του νερού.

euronews.gr