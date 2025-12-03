Τρία άτομα νεαρής ηλικίας στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη από τον δρόμο, διαπέρασε έναν τοίχο και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε ιδιωτική πισίνα, παγιδεύοντας τους στο εσωτερικό.

Το όχημα είχε παρόμοιο μέγεθος με την πισίνα, γεγονός που δεν επέτρεψε στους εφήβους, ηλικίας 14, 15 και 19 ετών, να ανοίξουν τις πόρτες, με αποτέλεσμα να πνιγούν.

🔴🇫🇷ALERTE INFO – Trois personnes sont mortes ce matin dans un accident à Alès (Gard). Selon les premiers éléments, le conducteur, âgé de 14 ans, aurait consommé du protoxyde d’azote.#Ales #Gard #France pic.twitter.com/eoMsvq8597 December 3, 2025

Το φρικτό ατύχημα συνέβη στην πόλη Αλέ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/12).

«Είναι πραγματικά το αποκορύφωμα της φρίκης», δήλωσε ο εισαγγελέας Αμπντελκρίμ Γκρίνι

«Δεν ήταν οι επιπτώσεις του ατυχήματος που τους σκότωσε. Βρέθηκαν ανάποδα σε παγωμένο νερό, ανίκανοι να βγουν. Δεν είχαν καμία πιθανότητα», πρόσθεσε.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νεότερο από τα τρία θύματα βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου εκείνη τη στιγμή.

Το ατύχημα, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με έντονη βροχή, ήταν αποτέλεσμα μιας «απίστευτης σειράς γεγονότων», δήλωσε ο εισαγγελέας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο εισαγγελέας περιέγραψε πώς το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε έναν χαμηλό τοίχο κήπου, ανατράπηκε και προσγειώθηκε «με τους τέσσερις τροχούς στον αέρα».

Πέρασαν αρκετές ώρες για να σημάνει συναγερμός και να κληθούν οι πυροσβέστες για να αδειάσουν την πισίνα και να απομακρύνουν το όχημα. Το BFMTV ανέφερε ότι η πισίνα είχε βάθος περίπου 1,5 μέτρο.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, στο αυτοκίνητο βρέθηκαν δοχεία με αέριο γέλιου. Η ουσία χρησιμοποιείται από χρήστες για ψυχαγωγικούς σκοπούς, καθώς μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση, ζάλη ή λιποθυμία.

cnn.gr