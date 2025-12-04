Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που μια δασκάλα χορού λιποθυμά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τη στιγμή που οι μαθήτριές της συνεχίζουν να μιμούνται τις κινήσεις της νομίζοντας ότι πρόκειται για μέρος της χορογραφίας.

Η δασκάλα σύγχρονου χορού καθοδηγεί με τις φιγούρες της ένα 12μελές γκρουπ χορευτριών, οι οποίες ως είθισται ακολουθούν πιστά τις κινήσεις της.

Κάποια στιγμή, η δασκάλα γέρνει το σώμα της προς τα εμπρός και τελικά ακουμπά το δάπεδο. Αρχίζει να σέρνεται μέχρι που λιποθυμά εντελώς και κάπου εκεί, τα υπόλοιπα κορίτσια κατάλαβαν ότι δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη χορογραφία, αλλά ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε

Ευτυχώς η νεαρή δασκάλα από την Κίνα, δεν είχε τίποτα σοβαρό, απλώς υπέστη ένα υπογλυκαιμικό σοκ κι έχασε στιγμιαία τις αισθήσεις της. Μάλιστα, φέρεται να είναι η ίδια που διέρρευσε το βίντεο στα social media.

