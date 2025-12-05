Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες για το άγριο έγκλημα τον περασμένο μήνα κοντά στο Ντουμπάι με θύματα έναν Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του, που βρέθηκαν εντοιχισμένοι σε τσιμέντο και θαμμένοι σε έρημο.

Τα ίχνη του 38χρονου Ρομάν Νόβακ και της κατά ένα χρόνο νεότερης συζύγου του, Άννας, είχαν χαθεί από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν -όπως αναφέρουν οι έρευνες- οδηγήθηκαν από υποτιθέμενους επενδυτές σε μια ενοικιαζόμενη βίλα στην περιοχή Χάτα, σε απόσταση περίπου 290 χλμ. από το Ντουμπάι.

Απαγωγή σε «ραντεβού επενδυτών» και εξαφάνιση στην ενδοχώρα του Ντουμπάι

Εκεί, οι απαγωγείς φέρονται να προσπάθησαν να αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης σε ψηφιακά πορτοφόλια που υπολογίζεται ότι περιείχαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Όταν οι προσπάθειες απέτυχαν, o Νόβακ και η γυναίκα του φέρονται να υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και να εξαναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν ο ένας τον φόνο του άλλου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως, οι δράστες τοποθέτησαν τα πτώματα σε πλαστικές σακούλες, χρησιμοποίησαν χημικούς διαλύτες για επιτάχυνση της αποσύνθεσης και τελικά τα τσιμέντωσαν προτού τα θάψουν στην έρημο.

Απεγνωσμένα μηνύματα των θυμάτων και μυστηριώδη ίχνη κινητών

Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του ζεύγους, που ζούσε στο Ντουμπάι και έκανε στα social media επίδειξη του πλούτου του, ο Νόβακ φέρεται να έστειλε μηνύματα σε συνεργάτες του, λέγοντας πως βρίσκεται «κολλημένος στα βουνά, στα σύνορα με το Ομάν», και ζητούσε επειγόντως κάπου 170.000 ευρώ.

Σήματα από τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού εντοπίστηκαν αρχικά στην περιοχή της Χάτα κοντά στο Ντουμπάι και, αργότερα, για άγνωστους λόγους ακόμη και κοντά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, πριν σιγήσουν οριστικά στις 4 Οκτωβρίου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ενεργοποιούσαν τα κινητά σε διαφορετικές τοποθεσίες για να παραπλανήσουν τις έρευνες.

Σύλληψη υπόπτων και οι σκιές γύρω από τον «κρυπτοεπενδυτή»

Μετά την επιστροφή τους από το Ντουμπάι στη Ρωσία, τρεις Ρώσοι υπήκοοι συνελήφθησαν, ανάμεσά τους ο πρώην αστυνομικός Κονσταντίν Σαχτ. Δύο από τους υπόπτους φέρονται να ομολόγησαν, ενώ ο Σαχτ αρνείται κάθε εμπλοκή. Οι Αρχές αναμένουν την έκδοσή τους στην Αγία Πετρούπολη, ενώ δραματικά στιγμιότυπα της σύλληψής τους έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα από τη ρωσική αστυνομία.

Ο Νόβακ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές με οικονομικές απάτες. Το 2020 καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για μεγάλης κλίμακας απάτη, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στο Ντουμπάι, όπου προέβαλε εαυτόν ως επιτυχημένο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων.

Η πλατφόρμα που φέρεται να ίδρυσε, η Fintopio, είχε προσελκύσει επενδυτές από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή, με υποσχέσεις για τεχνολογικές συνεργασίες υψηλού προφίλ και «ταχύτατες μεταφορές κρυπτονομισμάτων».

Οι Αρχές των ΗΑΕ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα την υπόθεση, η οποία λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη δημοσιότητα ως ένα από τα πιο ανατριχιαστικά ρωσικά εγκλήματα στο εξωτερικό.

Τα παιδιά του ζευγαριού έχουν ήδη μεταφερθεί στη Ρωσία από συγγενείς, ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και η διεθνής έρευνα συνεχίζονται.

