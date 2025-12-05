Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να αφανιστεί αν οι κοινωνίες δεν αλλάξουν.

Το Bloomberg σε δημοσίευμά του σημειώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποιεί ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας, πολιτικής λογοκρισίας και αυξημένης μετανάστευσης έχουν αλλοιώσει βαθιά την ταυτότητα της ηπείρου.

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται σε μια νέα, 29σέλιδη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, την πρώτη της δεύτερης θητείας Τραμπ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή.

Ο Τραμπ βλέπει σοβαρό κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό



Στο κείμενο, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η οικονομική υποχώρηση της Ευρώπης είναι λιγότερο ανησυχητική από την πολιτιστική της διάβρωση.

«Η πραγματική και πιο σοβαρή απειλή είναι η πιθανότητα εξάλειψης του πολιτισμού» σημειώνει η έκθεση, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η Ευρώπη θα είναι «αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο».

Η νέα στρατηγική αποτυπώνει το αυξανόμενο χάσμα στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, υπογραμμίζει το Bloomberg.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που επηρεάζουν αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς και έχει εκφράσει πολιτική συμπάθεια προς εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον έχει πιέσει αρκετές κυβερνήσεις της ΕΕ να «παγώσουν» ένα πακέτο χρηματοδότησης περίπου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, επιτείνοντας την ανησυχία για τη συνοχή της δυτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Η Ευρώπη στο μάτι της Ουάσιγκτον



Η έκθεση κατηγορεί ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει περιορίσει πολιτικές ελευθερίες και έχει αποτύχει στη διαχείριση της μετανάστευσης, γεγονός που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ενισχύει τις κοινωνικές εντάσεις. Επιπλέον, καταδικάζει αυτό που χαρακτηρίζει ως αυξανόμενη λογοκρισία σε βάρος πολιτικών κινημάτων της αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ στην ήπειρο θα είναι η επιτάχυνση της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, η καλλιέργεια «αντίστασης» σε ό,τι θεωρείται λανθασμένη κατεύθυνση της Ευρώπης, η διεύρυνση της πρόσβασης των αμερικανικών εταιρειών στις ευρωπαϊκές αγορές και η αποτροπή περαιτέρω επέκτασης του ΝΑΤΟ.

Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση καταλήγει ότι η Ευρώπη παραμένει «στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε απόσταση από την ήπειρο θα έθετε σε κίνδυνο τους ίδιους τους αμερικανικούς στόχους.

Η ηγεμονική θέση στον κόσμο



Mεταξύ άλλων, το εκτενές έγγραφο επισημαίνει τη στρατηγική σημασία να κατοχυρώνουν οι ΗΠΑ την ηγετική τους θέση στο Δυτικό Ημισφαίριο, την ασφάλεια των αμερικανικών συνόρων και την αποφασιστική αντιμετώπιση της επιρροής ξένων παραγόντων (σ.σ. Κίνα, Ρωσία) στη Λατινική Αμερική.

Σε άλλο σημείο τονίζει χαρακτηριστικά ότι «ο πρόεδρος Τραμπ ανέτρεψε μόνος του περισσότερες από τρεις δεκαετίες λανθασμένων αμερικανικών παραδοχών σχετικά με την Κίνα: Ότι ανοίγοντας τις αγορές μας στην Κίνα, ενθαρρύνοντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Κίνα και αναθέτοντας την παραγωγή μας στην Κίνα, θα διευκολύνουμε την είσοδο της Κίνας στη λεγόμενη «διεθνή τάξη, βασισμένη σε κανόνες».

«Αυτό δεν συνέβη. Η Κίνα πλούτισε, έγινε ισχυρή και χρησιμοποίησε τον πλούτο και τη δύναμή της προς όφελός της», αναφέρεται στην έκθεση.

