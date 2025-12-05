Ένας 88χρονος βετεράνος του αμερικανικού στρατού έγινε viral, μετά την αποκάλυψη ότι εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα σε παντοπωλείο για να επιβιώσει, γεγονός που προκάλεσε ένα κύμα γενναιοδωρίας από πελάτες και έναν influencer, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ώστε να μπορέσει επιτέλους να σταματήσει να εργάζεται

Σύμφωνα με τη New York Post, o Μπάμπας, ο οποίος εργάζεται ως ταμίας στο κατάστημα Meijer στο Μπράιτον του Μίσιγκαν, έχασε τη σύνταξή του πριν από 13 χρόνια και παρά το προχωρημένο της ηλικίας του είναι αναγκασμένος να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα, επειδή το εισόδημά του δεν του φτάνει για να ζήσει αξιοπρεπώς.

«Συνταξιοδοτήθηκα από την General Motors το 1999. Το 2012, χρεοκόπησαν και μου πήραν τη σύνταξή μου», είπε ο Μπάμπας στον Αυστραλό ινφλουένσερ, Σάμιουελ Βάιντενχοφερ, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram.

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, ο 88χρονος αποκάλυψε ότι αρχικά ήταν άνετα οικονομικά όταν συνταξιοδοτήθηκε, με σπίτι και σταθερή οικονομική βάση, μέχρι που έμεινε χωρίς τίποτα, καθώς η αγαπημένη του σύζυγος αρρώστησε περίπου την ίδια εποχή, ένα οδυνηρό περιστατικό που τον οδήγησε πίσω στη δουλειά.

«Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι, όταν η γυναίκα μου αρρώστησε βαριά, ενώ μου είχαν πάρει τη σύνταξη, πήραν επίσης την κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης και 10.000 δολάρια που ήταν το συνολικό ποσό από την ασφάλεια ζωής μου», είπε ο Μπάμπας, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Για να πληρώσει τα ιατρικά έξοδα, ο Μπάμπας δεν είχε άλλη επιλογή από το να πουλήσει το σπίτι και την περιουσία του απλώς για να «τα βγάλει πέρα».

Να ζήσει λίγη από τη ζωή που ονειρεύτηκε

Όπως λέει, όνειρό του είναι να προλάβει να ζήσει «λίγη» από τη ζωή που ονειρεύτηκε. Η σύζυγός του, Τζόαν, με την οποία ήταν παντρεμένος πάνω από 50 χρόνια, τελικά δεν τα κατάφερε και πέθανε πριν από επτά χρόνια.

Μιλώντας στο WYXZ, τοπικό μέσου του Ντιτρόιτ, που τον προσέγγισε μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του, ο Μπάμπας παραδέχτηκε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να εργαστεί και ότι δυσκολεύεται «λίγο», καταφέρνοντας τελικά να βρει τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

«Μόλις πέθανε η γυναίκα μου, δεν είχα αρκετό εισόδημα για να πληρώσω για αυτό το μέρος ή όλους τους άλλους λογαριασμούς που είχα συσσωρεύσει λόγω της ασθένειας της γυναίκας μου», είπε. «Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το κάνω γιατί ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω», επισήμανε και πρόσθεσε: «Είμαι τυχερός που ο Θεός μου έδωσε ένα αρκετά καλό σώμα για να είμαι αρκετά δυνατός, ώστε να στέκομαι εκεί για οκτώ, οκτώμισι ώρες την ημέρα».

Ο Βάιντενχοφερ έδωσε στον Μπάμπας ένα φιλοδώρημα 400 δολαρίων για να τον βοηθήσει, πριν ανοίξει έναν διαδικτυακό έρανο (GoFundMe), μέσω του οποίου μέχρι την Τετάρτη είχε συγκεντρωθεί πάνω από 1 εκατ. δολάρια.

«Προέκυψε ξαφνικά, το εννοώ πραγματικά», είπε ο Μπάμπας στο μέσο ενημέρωσης. Η υψηλότερη δωρεά ήταν 10.000 χιλιάδες δολάρια από έναν άγνωστο δωρητή, ενώ χρήματα έδωσαν και οι τραγουδιστές Τσάρλι Πουθ και Ράσελ Ντίκερσον, με τον πρώτο να είναι υποψήφιος για Grammy.

«Παρά τα όσα του έχουν συμβεί, ο Εντ εμφανίζεται κάθε μέρα με αξιοπρέπεια, δύναμη και επιμονή. Η ιστορία του αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι πάρα πολλοί από τους ηλικιωμένους μας, ειδικά οι βετεράνοι του στρατού, αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις μόνο και μόνο για να επιβιώσουν», έγραψε ο Βάιντενχοφερ στο GoFundMe.

«Ανοίγω μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσω τον Εντ να ζήσει τη ζωή που του αξίζει, ώστε να του δώσω επιτέλους κάποια ανακούφιση, παρηγοριά και την ηρεμία που πηγάζει από τη γνώση ότι μπορεί να απολαύσει τα τελευταία του χρόνια χωρίς συνεχή αγώνα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο «ινφλουένσερ της καλοσύνης», όπως είναι γνωστός, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει στον Μπάμπας το εντυπωσιακό ποσό που συγκεντρώθηκε από την εμπνευσμένη ιστορία του, λέγοντας ότι η μεγάλη αποκάλυψη θα έρθει ως έκπληξη σε λίγες μέρες, μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση χρημάτων και δημιουργηθεί ένας ασφαλής τραπεζικός λογαριασμός ή καταπίστευμα.

Το συγκινητικό βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές στο TikTok και έχει πάνω από 613.000 likes στο Instagram, αλλά ο Μπάμπας δεν το έχει δει. «Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε αυτά τα προγράμματα. Δεν έχω ένα από αυτά τα φανταχτερά κινητά τηλέφωνα. Στην πραγματικότητα, έχω ακόμα ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο μόνο και μόνο για να μιλάω με ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά στο WYXZ.

