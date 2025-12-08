Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία η πράξη μιας 36χρονης blogger, η οποία κατέγραψε τον ανήλικο γιο της να βρίσκεται μέσα σε σακούλα ενώ εκείνη αφαιρούσε τον αέρα με ηλεκτρική σκούπα, δημοσιεύοντας το βίντεο στα social media.

Στο βίντεο της γυναίκας από το Σάρατοβ, φαίνεται το παιδί να είναι μέσα στη σακούλα και τη μητέρα του να βάζει τη σκούπα για να ρουφήξει τον αέρα προκειμένου, όπως είπε στους followers της, να του χαρίσει μια ξεχωριστή εμπειρία.

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



Το αγόρι για κάποια δευτερόλεπτα δεν αντέδρασε, ωστόσο όταν είδε ότι η μητέρα του δεν σταματούσε φώναξε «μαμά» με την 36χρονη να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις με τους περισσότερους να κατηγορούν την 36χρονη για επικίνδυνα παιχνίδια με τη ζωή του γιου της ενώ οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ζήτησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στις συνθήκες ζωής της οικογένειας.

