Οκτώ χαλκογραφίες του Ανρί Ματίς εξαφανίστηκαν από τη δημοτική βιβλιοθήκη Μάριο ντε Αντράντε στο Σάο Πάολο, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν πως πρόκειται για στοχευμένη κλοπή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ένοπλοι δράστες αφαίρεσαν επίσης πέντε έργα του Βραζιλιάνου ζωγράφου Καντίντο Πορτινάρι.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, οι δύο άνδρες ακινητοποίησαν έναν φύλακα και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν στον χώρο. Στη συνέχεια εισήλθαν στον γυάλινο θόλο όπου εκτίθεντο τα έργα του Ματίς, τα τοποθέτησαν σε μια υφασμάτινη τσάντα και διέφυγαν από την κεντρική έξοδο της βιβλιοθήκης.

Έργα ανεκτίμητης αξίας του Ματίς

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την αξία των κλεμμένων έργων του Ματίς. Τα κομμάτια αποτελούσαν μέρος της έκθεσης «Από το Βιβλίο στο Μουσείο», αποτέλεσμα συνεργασίας της βιβλιοθήκης με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τη Folha de São Paulo, ανάμεσα στα κλεμμένα έργα περιλαμβάνονται κολλάζ από το θρυλικό βιβλίο του Ματίς «Jazz» του 1947. Η έκθεση επρόκειτο να ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα.

Το δημαρχείο ανακοίνωσε πως αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο συλλέγοντας στοιχεία, ενώ η βιβλιοθήκη διαθέτει σύστημα καμερών ασφαλείας που αναμένεται να βοηθήσει στην έρευνα.

Η κλοπή εντάσσεται σε ένα κύμα πρόσφατων επιθέσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες ομάδα ληστών εισέβαλε στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, αποσπώντας κοσμήματα αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων μέσα σε λίγα λεπτά.

