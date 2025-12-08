Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 08/12 στο Όσλο της Νορβηγίας μετά από επεισόδιο πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί έπεσαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

There has been a mass evacuation of all shoppers at the scene of the shooting. #DailyExpress https://t.co/xV1YDkVSaf pic.twitter.com/KbgKpMBvYS — Daily Express (@Daily_Express) December 8, 2025

«Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες.

«Προς το παρόν ζητάμε από τον κόσμο να μείνει μακριά από το εμπορικό κέντρο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», συνέχισε.

«Θα ενημερώσουμε όταν η κατάσταση επανέλθει στην κανονικότητα», πρόσθεσε.

cnn.gr