Νέα διάσταση λαμβάνει το ενδεχόμενο εξαγοράς της Warner Bros από το Netflix, καθώς η Paramount Skydance υπέβαλε ανταγωνιστική προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στο υπό διαμόρφωση συμφωνητικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση της Paramount αποτελεί μια τελευταία στρατηγική προσπάθεια να διαμορφωθεί μια ενισχυμένη δύναμη στα μέσα ενημέρωσης, ικανή να αμφισβητήσει την κυριαρχία του γίγαντα του streaming.

Ο γίγαντας του streaming βγήκε νικητής την Παρασκευή από έναν πλειστηριασμό που διήρκεσε εβδομάδες με την Paramount και την Comcast, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τηλεόραση, τα κινηματογραφικά στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming της Warner Bros Discovery.

Πηγή: iefimerida.gr