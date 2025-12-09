Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στη Nvidia να εξάγει προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στην Κίνα, δίνοντας το πράσινο φως σε μια περιορισμένη χαλάρωση των ελέγχων στις τεχνολογικές εξαγωγές.

«Θα προστατεύσουμε την εθνική ασφάλεια, θα δημιουργήσουμε αμερικανικές θέσεις εργασίας και θα διατηρήσουμε την πρωτοκαθεδρία της Αμερικής στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Τραμπ.

Η απόφαση θα ισχύσει και για άλλες αμερικανικές εταιρείες ημιαγωγών, όπως η AMD, και έρχεται μετά από εκτεταμένο lobbying του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για να εξασφαλίσει υποστήριξη.

Η Nvidia – τόσο η κορυφαία εταιρεία τσιπ στον κόσμο όσο και η πολυτιμότερη εταιρεία διεθνώς – έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής διελκυστίνδας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας τους τελευταίους μήνες και είχε απαγορευτεί να πουλά τα πιο προηγμένα τσιπ της στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ ανέτρεψε την απαγόρευση τον Ιούλιο, αλλά απαίτησε από τη Nvidia να καταβάλει το 15% των εσόδων της από την Κίνα στην αμερικανική κυβέρνηση.

Στη συνέχεια, το Πεκίνο φέρεται να διέταξε τις τεχνολογικές εταιρείες της χώρας να σταματήσουν να αγοράζουν τσιπ της Nvidia που έχουν κατασκευαστεί για την κινεζική αγορά.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει στη βιομηχανία τσιπ της Αμερικής να ανταγωνιστεί, στηρίζοντας θέσεις εργασίας υψηλών αποδοχών και τη μεταποίηση στις ΗΠΑ», ανέφερε η Nvidia σε δήλωση στο BBC News.

Το H200 της Nvidia είναι μία γενιά πίσω από το τσιπ Blackwell, το οποίο θεωρείται ο πιο προηγμένος ημιαγωγός τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Ο κ. Χουάνγκ είπε στο BBC τον Σεπτέμβριο ότι οι ΗΠΑ χρειάζεται «να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας».

Έχει επίσης προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Κίνα, η οποία έχει αναπτύξει το δικό της οικοσύστημα παραγωγής τσιπ, βρίσκεται πολύ κοντά στις ΗΠΑ όσον αφορά την ανάπτυξη τσιπ.

Η Nvidia εξήρε την ανακοίνωση του Τραμπ τη Δευτέρα. «Η διάθεση των H200 σε εγκεκριμένους εμπορικούς πελάτες, που θα ελέγχονται από το Υπουργείο Εμπορίου, συνιστά μια προσεκτική ισορροπία που είναι ωφέλιμη για την Αμερική», δήλωσε η εταιρεία.

Η πώληση των τσιπ H200 σε ορισμένους Κινέζους πελάτες «αγοράζει χρόνο» για τις ΗΠΑ ώστε να διαπραγματευτούν μια συμφωνία με το Πεκίνο για τις σπάνιες γαίες και να αποτρέψουν σημαντικές διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, δήλωσε ο Άλεξ Κάπρι από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Η Κίνα κατέχει σχεδόν μονοπώλιο στην επεξεργασία σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή των περισσότερων ηλεκτρονικών.

