Επιχείρηση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων μπανάνας που ξεβράστηκαν στις ακτές της νότιας Αγγλίας. Οι Αρχές προειδοποιούν το κοινό να μην καταναλώσει τις μπανάνες, επισημαίνοντας ότι η προέλευσή τους και οι συνθήκες μεταφοράς τους είναι άγνωστες, γεγονός που τις καθιστά επικίνδυνες για κατανάλωση.

Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Οι τοπικές Αρχές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών. Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

FORBIDDEN FRUIT: Bananas are washing ashore England’s south coast after dozens of shipping containers fell off a cargo ship. pic.twitter.com/uuwsEky4RG — Fox News (@FoxNews) December 8, 2025

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.

