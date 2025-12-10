Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί κλιμάκωση με την Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε πως θα απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Κατά τη διάρκεια της «ώρας της κυβέρνησης» στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει αν υπάρξουν εχθρικές κινήσεις από πλευράς των Ευρωπαίων. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ειδικά στην πιθανότητα ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά και στα σχέδια απαλλοτρίωσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

'We Are Ready To Respond' – 🇷🇺 FM Lavrov Reiterates Putin's Stance



Russia does not seek to attack Europe, but is ready to respond in case of EU aggression towards it, he states – a line twisted by Western media in December to hype the "Russian threat" among its audience. pic.twitter.com/8oXrx3ycPD December 10, 2025

«Όπως έχει τονίσει ο Πρόεδρος [Βλαντίμιρ Πούτιν], δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάμε σε πόλεμο με την Ευρώπη. Δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις. Αλλά θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και της απαλλοτρίωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Είμαστε ήδη προετοιμασμένοι για αυτή την αντίδραση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

Protothema.gr