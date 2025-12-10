Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσχεση μεγάλου δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, το οποίο τελούσε υπό κυρώσεις, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με επιχειρηματίες στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Ο ίδιος είπε ότι είναι «είναι ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ».

BREAKING: Trump:



We have just seized a tanker on the coast of Venezuela.



Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN December 10, 2025

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η επιχείρηση διεξήχθη υπό την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Ωστόσο δεν ανέφεραν το όνομα του πλοίου, αλλά ούτε πότε και πού έλαβε χώρα το περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η κίνηση των ΗΠΑ κλιμακώνει την πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσιγκτον έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διευθύνει επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Τους τελευταίους μήνες το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Πάνω από ύποπτοι για τη διακίνηση έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι ΗΠΑ αφήνουν να εννοηθεί ότι η χερσαία επίθεση παραμένει ενδεχόμενο υπό εξέταση.

Για τον Τραμπ, όπως δήλωσε την Τρίτη στο Politico, «οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».

