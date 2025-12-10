Η Ουκρανία απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «θεμελιώδες έγγραφο» για τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ουκρανία έστειλε στις ΗΠΑ τη δική της εκδοχή του κειμένου, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν το προσχέδιο αυτό μπορεί να θεωρηθεί αποφασιστικό βήμα προς μια συμφωνία με τη Μόσχα.

Το αρχικό σχέδιο της πρότασης των ΗΠΑ – που διέρρευσε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα – είχε 28 σημεία και θεωρείται από αναλυτές που αντανακλούσε τις βασικές επιδιώξεις της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έκτοτε επιδίωξε να αλλάξει ορισμένα βασικά σημεία, όπως εδαφικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας, μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η νέα πρόταση περιλαμβάνει πλέον 20 σημεία, αφού αφαιρέθηκαν ορισμένα «προφανή αντιουκρανικά σημεία». Στο νυχτερινό του διάγγελμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα του συντάσσει επίσης δύο επιπλέον έγγραφα: το πρώτο για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και το δεύτερο για την οικονομία και την ανοικοδόμηση.

