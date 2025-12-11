Σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών πιέσεων και με τον χρόνο να λειτουργεί ασφυκτικά, οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εισέρχονται σε κομβικό στάδιο.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές που επικαλείται το CNN, η Ουκρανία απέστειλε την απάντησή της στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση που κατατέθηκε από τις ΗΠΑ, η οποία φέρει τη σφραγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες που γνωρίζουν το περιεχόμενο του σχεδίου των 20 σημείων δήλωσαν ότι προτείνει τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ζητά εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.

Αφαιρεί τη διατύπωση που απαγορεύει στην Ουκρανία να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Αντ’ αυτού, δεν αναφέρεται στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην αμυντική συμμαχία.

Ζητά επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, κάτι που έχουν θέσει τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών τους επόμενους 60 έως 90 ημέρες, εάν μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια.

Αισιόδοξος ο Τραμπ – Συνάντηση με Ζελένσκι του πρότειναν Ευρωπαίοι ηγέτες

Η διαπραγμάτευση επιταχύνεται, καθώς ο Τραμπ έκανε δημόσια δηλώσεις ότι «οι συζητήσεις είναι πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας». Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η πιθανότητα για μια συμφωνία «βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ», ενώ ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες (Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία) του πρότειναν να πραγματοποιήσει μια συνάντηση στην Ευρώπη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Το CNN σημειώνει πως η επιθυμία για γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης είναι προφανής, καθώς οι ΗΠΑ βρίσκονται σε έναν πολιτικό και στρατηγικό αγώνα για την αποφυγή ενός στρατηγικού αδιεξόδου στην περιοχή, το οποίο θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη και να επηρεάσει τη διεθνή πολιτική τάξη.

Τα αμφιλεγόμενα σημεία και οι αντιφάσεις

Η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά σημεία που εστιάζουν σε μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και αποκατάστασης της ειρήνης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, αυτά τα σημεία φαίνεται να δημιουργούν πολλές αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητά τους.

Τα πιο κομβικά σημεία είναι τα εξής:

Δημιουργία Αποστρατιωτικοποιημένης Ζώνης: Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει την προσωρινή παγίωση του εδάφους υπό ρωσική κατοχή. Εγγυήσεις ασφαλείας και ΕΕ: Ένα σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ μέχρι το 2027, και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία που μοιάζουν με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα ένταξης στο ΝΑΤΟ. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν αυτό επαρκεί για την Ουκρανία, ή αν οι συμβιβασμοί ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλοι. Αναγνώριση κατεχόμενων περιοχών από τις ΗΠΑ: Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία είναι η αναγνώριση των ρωσικών κατεχομένων περιοχών από τις ΗΠΑ, κάτι που συνιστά στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της Ουάσιγκτον και θέτει σοβαρά ζητήματα για την Ουκρανία, η οποία θεωρεί τις περιοχές αυτές τμήμα της κυριαρχίας της. Περιορισμός του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας: Η πρόταση περιλαμβάνει περιορισμούς στον αριθμό του ουκρανικού στρατού, ο οποίος δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τους 800.000 άνδρες, αυξάνοντας μόνο ελαφρώς τον προηγούμενο περιορισμό των 600.000. Εντούτοις, η Ουκρανία μπορεί να θεωρήσει αυτή την πρόταση ακατάλληλη για την ενίσχυση της άμυνάς της, δεδομένης της συνεχιζόμενης απειλής από τη Ρωσία. Οικονομική ανάκαμψη και ρωσικά παγωμένα κεφάλαια: Η πρόταση αναφέρει τη δημιουργία ενός σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης για την Ουκρανία, καθώς και την κοινή απόφαση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τη διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που ίσως προκαλέσει αντιδράσεις από την Ουκρανία και άλλες δυτικές χώρες. Εκλογές στην Ουκρανία: Ένα θέμα που έχει θέσει τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στο να διεξαχθούν εκλογές μέσα στις επόμενες 60 με 90 ημέρες, εφόσον του εγγυηθεί η ασφάλεια.

Σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουρανία

Η «Συμμαχία των Προθύμων» θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την πίεση για την επίτευξη ειρηνικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Η συνάντηση έρχεται μετά τις χθεσινές συζητήσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες της Γερμανίας, Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι έχει προθεσμία μέχρι τα Χριστούγεννα για να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο, απειλώντας με σκληρές συνέπειες σε περίπτωση άρνησης. Η πίεση της Ουάσιγκτον για παραχωρήσεις, όπως η παράδοση εδαφών στη Ρωσία, αυξάνει την ένταση, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Μακρόν και ο Στάρμερ, υποστηρίζουν ότι η διαπραγματευτική ισχύς της Ουκρανίας παραμένει σημαντική, παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:45 και τη διοργανώνουν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, o πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ενώ θα συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέλλον για ειρήνη στην Ουκρανία κρέμεται από μια κλωστή

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και η επιτυχία τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, περιλαμβανομένων των αντιδράσεων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των διεθνών δρώντων. Οι εκκρεμότητες παραμένουν μεγάλες, και το μέλλον της Ουκρανίας παραμένει αβέβαιο, καθώς οι ρωσικές επιδιώξεις και η πολιτική της Μόσχας συνεχίζουν να προκαλούν εμπόδια στις προσπάθειες για ειρήνη.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η διεθνής κοινότητα και αν η ειρηνευτική διαδικασία θα καταφέρει να φτάσει σε μια βιώσιμη και σταθερή συμφωνία ή αν θα βυθιστεί εκ νέου σε αδιέξοδο.

Πηγή: iefimerida.gr