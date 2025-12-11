Στην Ιταλία, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας, τη Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, το καμπαναριό του Τζόττο και το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη, έπεσε θύμα απάτης ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απάτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών, με παράνομο ξέπλυμα χρημάτων και έκδοση πλαστών αποδείξεων. Εννέα άτομα που ενέχονται στην υπόθεση τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, με επιχειρήσεις των καραμπινιέρων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λομβαρδία, στην Τοσκάνη και στην περιφέρεια του Λατίου, με πρωτεύουσα τη Ρώμη.

Οι κατηγορούμενοι είναι Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι. Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές τους τελευταίους τρεις μήνες κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Santa Maria del Fiore έχει ως κύρια αποστολή την προστασία, την προώθηση και αξιοποίηση της θρησκευτικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας και όλων των σημαντικών μνημείων του.

protothema.gr