Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όταν λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε σκαλωσιά κτιρίου στο Μανχάταν, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) και την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), το λεωφορείο της Coach USA, στο οποίο δεν υπήρχαν επιβάτες, κινούταν προς τα ανατολικά στην 41st Street, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στη σκαλωσιά κτιρίου στο κέντρο της πόλης.

At least one person sustained injuries and was rushed to the hospital after a bus slammed into a scaffolding, hitting a Midtown Manhattan building in New York City. @DavidMuir reports. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/96FR8hfcyP December 12, 2025

Όπως αναφέρει ένας μάρτυρας που εργάζεται στο κτίριο στη new york post, η σύγκρουση προκάλεσε δυνατούς θορύβους, καθώς η σκαλωσιά κατέρρευσε, αναγκάζοντας τα άτομα που βρίσκοντα στο πεζοδρόμιο να τρέξουν.

Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, το μπροστινό μισό του λεωφορείου βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, ενώ το πίσω μισό προεξείχε στο δρόμο, σύμφωνα με το βίντεο που μοιράστηκε στο διαδίκτυο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

protothema.gr