Στις 9 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με απόφαση του 40ού Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Hürriyet, το δικαστήριο όρισε την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εις βάρος του Ιμάμογλου.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται εντός του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μαρμαρά.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά 407 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων παραμένουν υπό κράτηση και 7 αντιμετωπίζουν εντάλματα σύλληψης.

Η ποινή που ζητείται για τον Ιμάμογλου είναι ιδιαίτερα αυστηρή, με την κατηγορία να αφορά 142 υποθέσεις, ενώ η συνολική ποινή φυλάκισης που ζητείται κυμαίνεται από 828 χρόνια και 2 μήνες έως 2.352 χρόνια.

