Έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση προκαλεί μια λεπτομέρεια που εντοπίζεται σε 19 φωτογραφίες από το αρχείο του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Έπσταϊν εικονίζεται στο γραφείο του με τον Στιβ Μπάνον τον άλλοτε στενό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι σαφές πότε ελήφθη η φωτογραφία, αν και όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δύο τους είχαν επαγγελματική σχέση το 2018 και το 2019, χρονιά κατά την οποία αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν.

Πάνω στο γραφείο υπάρχει -άγνωστο γιατί- μια φωτογραφία με κορνίζα στην οποία φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη, εμφανώς ανήμπορη. Το πρόσωπό της έχει κρυφτεί για την προστασία της ίδιας.

Δείτε τη φωτογραφία:

Τζέφρι Έπσταϊν και Στιβ Μπάνον.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, γράφει η Daily Mail, που επισήμαναν ότι φαίνεται ένα κορίτσι που είναι ακινητοποιημένο και ανίκανο να αντιδράσει. Αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνο άτομο ήταν ο Έπσταϊν, όπως λένε.

Στο γραφείο υπάρχουν άλλες δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ένα άτομο, που πιθανόν είναι παιδί, αγκαλιάζει τον Έπσταϊν και ακουμπά το κεφάλι του στον ώμο του. Στην άλλη φαίνεται και πάλι ένα πρόσωπο που η ταυτότητά του έχει κρυφτεί.

Υπολογίζεται ότι οι φωτογραφίες που ήταν στην κατοχή του Έπσταϊν ανέρχονται σε 95.000.

Στο υλικό που δόθηκε σήμερα εικονίζονται διάσημοι φίλοι του Έπσταϊν, από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπιλ Κλίντον, ως τον Γούντι Άλεν και τον Μπάνον. Καμία δεν εικονίζει κάτι το ενοχοποιητικό, αν και σε κάποιες έχουν αποκρυφτεί τα πρόσωπα γυναικών.

Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή κάνουν λόγο για επιλεκτική δημοσίευση υλικού «για να φτιάξουν ένα ψευδές αφήγημα».

