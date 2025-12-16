Ένα ελάχιστα κολακευτικό πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ σκιτσάρουν τα σχόλια που έκανε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς, σε συνεντεύξεις της στο Vanity Fair, οι οποίες εκθέτουν πλήρως, εκτός από τον πρόεδρο, τον Έλον Μασκ, τον Τζέι Ντι Βανς αλλά και κορυφαίους υπουργούς.

Ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος που καθοδηγείται από πνεύμα εκδίκησης για τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει «νοοτροπία αλκοολικού» λέει η Γουάιλς που είναι μία από τις πιστές και στενές συνεργάτριες του Τραμπ. Ο ίδιος την αποκαλεί «την πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο»· το CNN σχολιάζει ότι η Γουάιλς «τρέχει τον Λευκό Οίκο με έναν τρόπο που δεν προσπαθεί να βάλει φρένο στις παρορμήσεις τους Τραμπ».

Και όμως αυτά δεν εμποδίζουν τον Τραμπ να αγνοεί πλήρως τις συμβουλές της για σειρά μεγάλων ζητημάτων όπως οι χάρες σε αμφιλεγόμενα πρόσωπα και οι απελάσεις.

Η νοοτροπία του Τραμπ

Ο πρόεδρος κυβερνά με τη λογική ότι «δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει – απολύτως τίποτα», τονίζει η Γουάιλς.

«Οι αλκοολικοί με υψηλή λειτουργικότητα ή οι αλκοολικοί γενικά έχουν προσωπικότητα υπερβολική όταν πίνουν», είπε ακόμη και εξήγησε ότι «είμαι λίγο ειδική στις μεγάλες προσωπικότητες» καθώς μεγάλωσε με έναν αλκοολικό πατέρα, τον θρυλικό αθλητικό σχολιαστή Πατ Σάμερολ.

Παραδέχεται ότι «μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο εκδίκησης» στις διώξεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ. «Δεν νομίζω ότι ξυπνάει το πρωί με σκέψεις εκδίκησης. Αλλά όταν υπάρχει η ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί», πρόσθεσε.

Πάντως, η Γουάιλς αναγνώρισε ότι ο Τραμπ δεν είχε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει την κατηγορία του ότι ο Μπιλ Κλίντον επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Όταν το Vanity Fair ρώτησε αν υπήρχε κάτι ενοχοποιητικό για τον Κλίντον στα αρχεία του Έπσταϊν, φέρεται να πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος έκανε λάθος σε αυτό».

Ο κύκλος του Τραμπ

Στις δηλώσεις της Γουάιλς ξεχωρίζουν οι αρνητικές εκτιμήσεις για τους στενότερους συνεργάτες του προέδρου.

Για τον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς είπε ότι «είναι συνωμοσιολόγος εδώ και μια δεκαετία» και υπονόησε ότι η μεταμόρφωσή του από επικριτής του Τραμπ σε πιστό του σύμμαχο ήταν «κάπως πολιτική». Τον χαρακτήρισε μάλιστα πιθανό διάδοχο του Τραμπ, όπως και τον Μάρκο Ρούμπιο που και αυτός από επικριτής έγινε υποστηρικτής του νυν προέδρου.

«Δεδηλωμένος χρήστης κεταμίνης» και «μυστήριο τρένο, όπως νομίζω ότι είναι οι ιδιοφυΐες» είναι ο Έλον Μασκ κατά τη Γουάιλς. Λέει ακόμη ότι απόφαση του Μασκ να διαλύσει την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAid) την άφησε «άφωνη».

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, η Γουάιλς είπε ότι «έχασε εντελώς τον έλεγχο» στον χειρισμό των αρχείων του Έπσταϊν.

Η κίνησή της Μπόντι να δώσει φακέλους με υλικό για την υπόθεση σε μια ομάδα συντηρητικών influencer ήταν «απόλυτα αποτυχημένη», γιατί «αυτή ήταν η ομάδα [ενν. οι influencer] που ενδιαφερόταν για το θέμα». «Πρώτα, τους έδωσε φακέλους που δεν είχαν τίποτα. Μετά είπε ότι η λίστα των μαρτύρων, ή η λίστα των πελατών, ήταν στο γραφείο της. Δεν υπάρχει λίστα πελατών, και σίγουρα δεν ήταν στο γραφείο της», ανέφερε.

Όσον αφορά τις απελάσεις, η Γουάιλς είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «εξετάσει πιο προσεκτικά» την κατάσταση για να αποφύγει σοβαρά λάθη.

Για τη Βενεζουέλα, είπε ότι ο Τραμπ «θέλει να συνεχίσει να ανατινάζει πλοία μέχρι ο Μαδούρο να παραδοθεί. Άνθρωποι πολύ πιο έξυπνοι από μένα σε αυτό το θέμα λένε ότι θα το κάνει». Πάντως ο Τραμπ θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου για να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει, «θα γίνουν σύντομα».

Στις συνεντεύξεις της η Γουάιλς είπε ότι προέτρεψε τον Τραμπ να μην δώσει χάρη στους πιο βίαιους διαδηλωτές που εισέβαλαν στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, αλλά την αγνόησε. Είπε ότι τον πίεσε χωρίς επιτυχία να αναβάλει την ανακοίνωση μεγάλων δασμών, αποκαλύπτοντας την «τεράστια διαφωνία» που υπήρχε μεταξύ των συμβούλων του.

Γιατί προχώρησε σε αυτή την κίνηση;

Η ίδια η Γουάιλς σχολίασε ότι όσα είπε και αναφέρονται στο δημοσίευμα είναι «εκτός πλαισίου».

«Το άρθρο είναι ανειλικρινές. Στοχεύει εμένα και τον καλύτερο πρόεδρο, το προσωπικό του Λευκού Οίκου και το Υπουργικό Συμβούλιο στην ιστορία», έγραψε η Γουάιλς στο X. «Σημαντικό μέρος του πλαισίου αγνοήθηκε και πολλά από αυτά που είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον Πρόεδρο δεν συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο. Αφού το διάβασα, υποθέτω ότι αυτό έγινε για να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά χαοτική και αρνητική εικόνα για τον πρόεδρο και την ομάδα μας».

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν έχει πιο σημαντική και πιο πιστή σύμβουλο από τη Σούζι». Πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η κυβέρνηση είναι ευγνώμων για τη σταθερή ηγεσία της και την υποστηρίζει πλήρως».

Μετά τη δημοσίευση των συνεντεύξεων, αναφέρει το CNN, σύμβουλοι και σύμμαχοι του Τραμπ έμειναν άναυδοι από τις ωμές εκτιμήσεις. Είναι μια εκδίκηση, επιθυμία αποχώρησης από τον Λευκό Οίκο ή παρεξήγηση με τον δημοσιογράφο σχετικά με το ποιες από τις δηλώσεις της ήταν off the record;

Όποιο και αν είναι το ερώτημα ή όποια και αν είναι απάντηση, αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούσαν είναι ότι η Γουάιλς είναι ένα από τα πιο προσεκτικά πρόσωπα στον Λευκό Οίκο, οπότε όσα είπε σημαίνουν κάτι. Πιθανόν κάτι σημαντικό.

protothema.gr