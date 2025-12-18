Τραγικό θάνατο βρήκε στη Βραζιλία η 25χρονη Μαρία Κατιάνα Γκόμες ντα Σίλβα, η οποία έπεσε από τον 10ο όροφο κτηρίου, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον σύζυγό της ως ύποπτο για γυναικοκτονία, έπειτα από νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως.

Η 25χρονη βρέθηκε νεκρή έξω από κτήριο στο Σάο Πάολο στις 29 Νοεμβρίου με τον 40χρονο σύζυγό της Άλεξ Λεάντρο Μπίσο ντος Σάντος να υποστηρίζει αρχικά στους αστυνομικούς ότι είχε αυτοκτονήσει μετά από καβγά που είχαν.

Η 25χρονη με τον σύζυγό της που συνελήφθη για τη δολοφονία της

Δέκα ημέρες αργότερα, όμως, η αστυνομία τον συνέλαβε ως ύποπτο για τη δολοφονία της 25χρονης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύλληψη έγινε μετά και από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στα οποία ο 40χρονος φαίνεται να χτυπάει την 25χρονη στο γκαράζ και στη συνέχεια να τσακώνεται μαζί της στο ασανσέρ φτάνοντας στο σημείο να την αρπάξει από τον λαιμό.

🚨 Homem é preso por espancar mulher em elevador; ela caiu do 10º andar



Antes da queda, a mulher foi atacada com diversos socos por Alex Leandro Bispo dos Santos, preso nessa terça-feira (9/12), em São Paulo



Leia na coluna Na Mira, de @carloscarone78 pic.twitter.com/7fFf6JSP2S — Metrópoles (@Metropoles) December 10, 2025

Την αστυνομία είχαν καλέσει γείτονες του ζευγαριού αφού άκουσαν φωνές και έναν δυνατό θόρυβο.

Οι υποψίες των αστυνομικών είναι ότι ο Σάντος έριξε τη Σίλβα από το μπαλκόνι.

Σημειώνεται ότι περίπου μια εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του, ο Σάντος παρευρέθηκε στην κηδεία της συζύγου του όπου τον είδαν να γονατίζει δίπλα στο φέρετρό της με δάκρυα στα μάτια.

Η 26χρονη είχε γεννηθεί στο Κρατέους της Βραζιλίας πριν μετακομίσει στο Σάο Πάολο, όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον σύζυγός της και συχνά αναρτούσε βίντεο στα social media με περιεχόμενο από ταξίδια, μακιγιάζ, υγεία και την καθημερινή της ρουτίνα.

protothema.gr