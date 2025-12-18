Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 53χρονος Γάλλος αναισθησιολόγος Φρεντερίκ Πεσιέ, που περιγράφεται από τους εισαγγελείς ως «Δρ Θάνατος», αφού δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη σκόπιμη δηλητηρίαση 30 ασθενών και τον θάνατο 12 εξ αυτών, σε μια υπόθεση που εκτείνεται σχεδόν σε μία δεκαετία και συγκλόνισε το γαλλικό σύστημα Υγείας.

Ο Πεσιέ, που κάποτε θεωρούνταν από τους συναδέλφους του ως «αστέρι της αναισθησιολογίας», χαρακτηρίστηκε από τους εισαγγελείς ως «ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία της γαλλικής Δικαιοσύνης».

Η εισαγγελέας Κριστίν ντε Κιραίζ δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Πεσιέ είχε «διαστροφική ανάγκη εξουσίας» και δηλητηρίαζε ασθενείς για να αντιμετωπίσει τα δικά του συναισθήματα ανεπάρκειας και απογοήτευσης.

Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις στόχος του ήταν να εκθέσει συναδέλφους του, με τους οποίους βρισκόταν σε αντιπαράθεση, πλήττοντας τους ασθενείς τους ώστε να εμφανιστούν ανίκανοι.

Η επίσης εισαγγελέας Τερέζ Μπρουνισό χαρακτήρισε τον καταδικασθέντα «όχι γιατρό, αλλά εγκληματία που χρησιμοποίησε την Ιατρική για να σκοτώσει», σημειώνοντας ότι τα εγκλήματά του είχαν διπλό στόχο: τον φυσικό θάνατο των ασθενών και τη σταδιακή, ψυχολογική εξόντωση των συναδέλφων του.

Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης δίκης εξετάστηκαν περισσότερα από 70 περιστατικά «σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων», όρος που χρησιμοποιείται στην ιατρική για απρόσμενες επιπλοκές ή θανάτους. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε δύο ιδιωτικές κλινικές στη Μπεζανσόν, στην ανατολική Γαλλία, την περίοδο 2008-2017. Δώδεκα ασθενείς δεν κατάφεραν να ανανήψουν και κατέληξαν.

Ο ίδιος ο Πεσιέ, ο οποίος έχει περιθώριο δέκα ημερών για να ασκήσει έφεση, αρνήθηκε κάθε κατηγορία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δηλώνοντας ενώπιον του δικαστηρίου: «Δεν έχω δηλητηριάσει ποτέ κανέναν… ». Οι συνήγοροι των θυμάτων τον περιέγραψαν ως ψυχρό και παντελώς αδιάφορο συναισθηματικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μαρτυρία για τον νεότερο επιζώντα, τον Τεντί, ο οποίος σε ηλικία τεσσάρων ετών υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας απλής επέμβασης αμυγδαλών το 2016. Ο πατέρας του, Ερβέ Ορτέρ Ταρμπί, μίλησε για «εφιάλτη» και για πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης στην Ιατρική, υποστηρίζοντας ότι το παιδί του χρησιμοποιήθηκε ως μέσο «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» μεταξύ γιατρών. «Είναι απάνθρωπο, είναι χυδαίο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τεντί, σήμερα 14 ετών, δεν θέλησε να καταθέσει αυτοπροσώπως.

