Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου ένα αγόρι 10 ετών έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο την ώρα που κολυμπούσε σε ποτάμι μαζί με φίλους του.

Η τραγωδία σημειώθηκε στον ποταμό Ινγκόι στη βόρεια Ινδονησία το απόγευμα της Τρίτης με τοπικά μέσα να μεταφέρουν ότι ο κροκόδειλος άρπαξε από το κορμί τον μικρό Αφάν που φώναζε για βοήθεια.

Ο 10χρονος Αφάν που έχασε τη ζωή του από την επίθεση του κροκόδειλου

Τους κατοίκους ειδοποίησαν τα δύο αγόρια που κολυμπούσαν με τον Αφάν και κατάφεραν να γλιτώσουν από τον κροκόδειλο.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν, μάλιστα, εικόνες του κροκόδειλου να έχει αναδυθεί από το νερό κρατώντας ανάμεσα στα σαγόνια του το άψυχο κορμί του 10χρονου.

Μετά την επίθεση, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του κροκόδειλου που τελικά εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κοντά στον προβλήτα ενός χωριού. Σε λίγη απόσταση από το ερπετό βρέθηκε και η σορός του Αφάν.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η περιοχή στην οποία σημειώθηκε η επίθεση ήταν γνωστή για παρουσία κροκοδείλων και γι’ αυτό προειδοποίησε τους κατοίκους για την απειλή.

