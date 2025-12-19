Κοίταγε ένα παλιό βίντεο από το πρώτο της ταξίδι στην Ευρώπη, και δεν πίστευε στα μάτια της όταν κατάλαβε πως στο φόντο ήταν ο άντρα που 11 χρόνια αργότερα

Το βίντεο της Αθανασίας Αρκάλις ήταν από το 2014, όταν ταξίδεψε για τρεις μήνες στην Ευρώπη και την Ελλάδα, μια χώρα βαθιά συνδεδεμένη με την καταγωγή της.

Χρόνια μετά, παρακολουθώντας το βίντεο, η Αθανασία δεν είχε αντιληφθεί τίποτα το ιδιαίτερο. Όταν όμως αργότερα ζήτησε από τον σύντροφό της, τον Ανδρέα, να δουν μαζί το υλικό, συνειδητοποίησαν πως στις τελευταίες σκηνές, που είχαν τραβηχθεί στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της στην Αυστραλία, εμφανιζόταν εκείνος να περιμένει για επιβίβαση.

Και οι δύο πίστευαν ότι ενδεχομένως είχαν ταξιδέψει με την ίδια πτήση, η ανακάλυψη αυτή όμως τους σόκαρε σε τέτοιο βαθμό που ο Ανδρέας «πανικοβλήθηκε και ανατρίχιασε». Μάλιστα, λίγο αργότερα έφυγε από το σπίτι της επειδή του φαινόταν τόσο σουρεαλιστικό, ενώ την επόμενη μέρα της τηλεφώνησε για να της πει πόσο έκπληκτοι έμειναν η οικογένειά του και οι φίλοι του στην Ελλάδα.

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει την ιστορία του ζευγαριού ακόμα πιο μοναδική είναι το γεγονός ότι η Αθανασία, που έκανε τρεις δουλειές για να καταφέρει να κάνει αυτό το ταξίδι, είχε αποφασίσει να το παρατείνει από δύο σε τρεις μήνες.

«Αν δεν το είχα παρατείνει, ίσως να μην ήμασταν ποτέ στο ίδιο αεροπλάνο», λέει σήμερα.

Η γνωριμία τους, ωστόσο, έγινε χρόνια αργότερα και δεν ήταν ούτε σε ρομαντικό νησί ούτε στο αεροδρόμιο, αλλά μέσω ενός κοινού φίλου με ελληνικές ρίζες, στη Μελβούρνη. Τότε η Αθανασία βρισκόταν σε μακροχρόνια σχέση και δεν έβλεπε τον Ανδρέα ερωτικά. Όταν όμως η σχέση της τελείωσε, ένιωσε αμέσως μια έντονη έλξη. «Ήταν σαν να ήξερα ότι ήταν ο ένας και μοναδικός», λέει.

Το βίντεο από το ταξίδι του 2014

Η ιστορία της Αθανασίας και του Ανδρέα έγινε γνωστή χάρη στο Tik Tok, όπου η πρώτη δημοσίευσε το βίντεο με τον άντρα της στο φόντο.

«Στις 31 Αυγούστου 2014 έφτιαξα αυτό το βίντεο φεύγοντας από το διαρκείας τριών μηνών ταξίδι μου στην Ευρώπη, χωρίς να γνωρίζω ότι 11 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, θα παντρευόμουν τον Έλληνα ξένο στο πίσω μέρος του βίντεό μου», έγραψε.

Το βίντεο συγκέντρωσε ποικίλα σχόλια, με άλλους να μιλούν για πεπρωμένο και να εκφράζουν την ελπίδα να τους συμβεί κάτι παρόμοιο, και άλλους να αμφισβητούν την πιθανότητα μιας τέτοιας σύμπτωσης.

«Προσωπικά, νιώθω ότι το πεπρωμένο όλων είναι γραμμένο, και αυτό που μου συνέβη το επιβεβαίωσε», λέει από την πλευρά της η Αθανασία. «Πραγματικά, πιστεύω ότι κάνουμε επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν σε γεγονότα. Είναι πραγματικά πεπρωμένο, και νομίζω ότι το μέλλον μας είναι γραμμένο», σημειώνει.

