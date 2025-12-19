Στις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ρωσία, από την άλλη μεριά, είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Την ίδια ώρα, ενώ μιλούσε ο Πούτιν, το σκηνικό περιελάμβανε ιδιαίτερα στοχευμένα μηνύματα προς την Ουκρανία και τους συμμάχους της. Συγκεκριμένα, στον τοίχο πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο υπήρχε ένας μεγάλος χάρτης της Ρωσίας, ο οποίος περιλάμβανε, εκτός από το περίγραμμα της Κριμαίας, και τις τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα προσάρτησε το 2022: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Μπορεί οι ρωσικές δυνάμεις να μην έχουν ακόμη κατακτήσει πλήρως τις περιοχές αυτές, αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Πούτιν να τις διεκδικεί ως ρωσικό έδαφος.

Όπως σημειώνει το Sky News, η προβολή αυτών των εδαφών στο φόντο της σημερινής εμφάνισης μοιάζει να στέλνει ένα σαφές μήνυμα από το Κρεμλίνο: ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να εγκαταλειφθεί η διεκδίκησή τους.

Σημειώνεται ότι το εδαφικό είναι το κύριο σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, και αυτό υποδηλώνει ότι θα παραμείνει έτσι, καθώς η Μόσχα δεν έχει δείξει ακόμη καμία προθυμία να συμβιβαστεί στο θέμα αυτό.

