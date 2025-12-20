Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι παχύδερμων στη βορειοανατολική Ινδία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο κρατίδιο Άσαμ, όπου ζουν πάνω από 4.000 από τους περίπου 22.000 άγριους ελέφαντες της Ινδίας. Ο αξιωματούχος της αστυνομίας του Άσαμ, Β.Β. Ρακές Ρέντι, επιβεβαίωσε ότι επτά ζώα βρέθηκαν νεκρά και ένα τραυματίστηκε.

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια της αμαξοστοιχίας, η οποία είχε αναχωρήσει από το κρατίδιο Μιζοράμ με προορισμό το Νέο Δελχί.

Οι αρχές έχουν επιβάλει όρια ταχύτητας σε δρομολόγια που διέρχονται από περιοχές όπου μετακινούνται κοπάδια ελεφάντων, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη εκτός των ζωνών αυτών, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των ινδικών σιδηροδρόμων Καπιντζάλ Κισόρ Σάρμα. Όπως ανέφερε, ο οδηγός ενεργοποίησε το φρένο επείγουσας ανάγκης μόλις αντιλήφθηκε τα ζώα, χωρίς όμως να αποτραπεί η σύγκρουση.

Το περιστατικό αναδεικνύει και την αυξανόμενη πίεση στα ενδιαιτήματα των ελεφάντων: η αποψίλωση των δασών και τα εργοτάξια κοντά στους φυσικούς τους χώρους τους αναγκάζουν να μετακινούνται μακρύτερα για τροφή, αυξάνοντας τις πιθανότητες επαφής με ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στοιχεία, 629 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ελέφαντες στην Ινδία το 2023 και το 2024.

