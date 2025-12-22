Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η αιφνιδιαστική απόσυρση ρεπορτάζ της εκπομπής «60 Minutes» από το CBS News, το οποίο επρόκειτο να προβληθεί την Κυριακή και περιλάμβανε μαρτυρίες μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ και οδηγήθηκαν σε διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η απόφαση προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του δικτύου αλλά και μεταξύ των συνεργατών της εκπομπής που επικεντρώνεται στο ερευνητικό ρεπορτάζ. Φοβούνται μάλιστα ότι «η εκπομπή διαλύεται» και ορισμένοι συνεργάτες απειλούν να παραιτηθούν.

Η δημοσιογράφος που έφερε στο φως την υπόθεση, η Σάριν Αλφόνσι, έγραψε σε εσωτερικό σημείωμα ότι «σωστά το κοινό θα το αναγνωρίσει ως εταιρική λογοκρισία».

Σύμφωνα με την Αλφόνσι και δύο πηγές του CBS που μίλησαν ανωνύμως στο CNN , το ρεπορτάζ είχε ελεγχθεί πλήρως πριν το CBS αναφερθεί σε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής.

Το ρεπορτάζ ελέγχθηκε πέντε φορές και πήρε την έγκριση και από το νομικό τμήμα και από το τμήμα Δημοσιογραφικών Πρακτικών, επισημαίνει η Αλφόνσι στο σημείωμα και τονίζει ότι η απόσυρση την τελευταία στιγμή είναι πολιτική και όχι δημοσιογραφική απόφαση. Πηγές από το CBS ανέφεραν στο CNN ότι οι πέντε έλεγχοι είναι ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός.

Ωστόσο, η διευθύντρια σύνταξης του CBS News, Μπάρι Βάις, έθεσε κάποια ερωτήματα το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τις δύο πηγές. Ένα από τα κύρια ζητήματα που έθεσε η Βάις ήταν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν απάντησε όταν οι δημοσιογράφοι της έθεσαν το ζήτημα.

Το CBS απευθύνθηκε ακόμη στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, τον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση.

Αυτό ανησύχησε η Βάις που πρότεινε στο «60 Minutes» να προσπαθήσει να πάρει συνέντευξη από τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, τον Στίβεν Μίλερ.

Η Αλφόνσι υποστήριξε στο σημείωμά της ότι η σιωπή της κυβέρνησης δεν μπορεί να συνιστά βέτο σε ένα κρίσιμο ρεπορτάζ. «Η άρνησή τους να δώσουν συνέντευξη είναι μια τακτική κίνηση που αποσκοπεί στο να καταστρέψει το ρεπορτάζ. Αν η άρνηση της κυβέρνησης να απαντήσει γίνει βάσιμος λόγος για να “θαφτεί” το ρεπορτάζ, είναι σαν να τους δώσαμε ένα τρόπο να “σκοτώνουν” κάθε άβολο ρεπορτάζ», έγραφε στο σημείωμά της.

