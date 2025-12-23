Την άποψη ότι θα ήταν «έξυπνο» για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία εξέφρασε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνοντας νέα σαφή προειδοποίηση προς το Καράκας. Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ εντείνει την πίεση προς τη βενεζουελανική ηγεσία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να εξαναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να αποχωρήσει από την εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του».

Μαδούρο: «Ο Τραμπ θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της δικής του χώρας»



Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, εν μέσω ολοένα εντεινόμενης πίεσης της Ουάσιγκτον, που έχει αναπτύξει αρμάδα στην Καραϊβική, βομβάρδισε δεκάδες ταχύπλοα που υποπτευόταν πως διακινούσαν ναρκωτικά και προχώρησε στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο κ. Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

