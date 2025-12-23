Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ινδία η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται γιατρός να γρονθοκοπεί ασθενή, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση που ξέσπασε όταν ο ασθενής φέρεται να ζήτησε να του απευθύνεται με σεβασμό.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα Αρτζούν Πανγουάρ, όλα συνέβησαν στο νοσοκομείο Ίντιρα Γκάντι στην πόλη Σίμλα αφού εκείνος είχε ξαπλώσει έχοντας δυσκολία στην αναπνοή. Κατά την καταγγελία ο γιατρός άρχισε να του μιλάει με αγένεια χωρίς να προκληθεί και όταν ο ασθενής διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του, ξεκίνησαν τα χτυπήματα.

«Μόλις είχα υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Όταν ζήτησα οξυγόνο, ο γιατρός αμφισβήτησε την κατάστασή μου. Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά αυτός έγινε επιθετικός. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι το έκανα “προσωπικό”» και άρχισε να με χτυπά» είπε ο Πανγουάρ.

SHOCKER 🚨 Doctor beats up Patient at IGMC Shimla, Himachal's biggest hospital🤯



IGMC Shimla claims Teacher Arjun Panwar was suffering from breathing difficulties & was resting after endoscopy



Patient said Doctor spoke rudely and the argument escalated😳pic.twitter.com/Z4YWckcMeL — News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 22, 2025

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο με αίτημα να ληφθούν μέτρα κατά του κατηγορούμενου γιατρού.

Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσοκομείου συγκρότησε τριμελή επιτροπή με τον ιατρικό διευθυντή, Ραχούλ Ράο να δηλώνει ότι η επιτροπή ερευνά το θέμα και θα υποβάλει την έκθεσή της σύντομα, προσθέτοντας ότι έχει επίσης κατατεθεί αστυνομική αναφορά κατά του γιατρού.

