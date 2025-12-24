Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί παραμένουν αγνοούμενοι, μετά από ισχυρή έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκαν σε γηροκομείο στο Μπρίστολ, κοντά στη Φιλαδέλφεια, στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και κινητοποίηση των αρχών.

«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», συνόψισε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Πέντε άνθρωποι αναζητούνταν ακόμη χθες βράδυ, διευκρίνισε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ, στην περιφέρεια της Φιλαδέλφειας, όπου βρίσκεται ο οίκος ευγηρίας.

JUST IN: Pennsylvania Gov. Josh Shapiro says at least 2 people are dead and others are still missing after a "catastrophic" explosion at a senior living facility pic.twitter.com/otgWw3RVpB — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

Σοβαρές καθυστερήσεις και κατέρρευση τμήματος του κτιρίου

Η έκρηξη, η οποία φαίνεται να σχετίζεται με διαρροή αερίου, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και είχε καταστροφικές συνέπειες. Ένα τμήμα του κτιρίου του γηροκομείου κατέρρευσε, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν παγιδευμένοι, αν και οι τελευταίες πληροφορίες δεν προσδιόρισαν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που είναι παγιδευμένα. Η Pennsylvania Emergency Management Agency (PEMA) δήλωσε ότι ερευνάται αν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Multiple people were injured, and others were feared missing after an explosion at a nursing home in Pennsylvania on Tuesday. Footage shows major structural damage and a large fire burning at the Silver Lake Nursing Home in Bristol Township.



Search-and-rescue efforts are… pic.twitter.com/jcbx0yw1MJ December 24, 2025

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από τις γειτονικές πολιτείες της Πενσυλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν σπεύσει στον τόπο του περιστατικού για να παράσχουν βοήθεια και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Παράλληλα, αρκετές ομάδες διάσωσης και πεζοπόρων συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την απομάκρυνση των τραυματιών και την αναζήτηση των αγνοουμένων.

Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania, caused a partial collapse & massive fire.



Multiple victims reported, several trapped; 3rd alarm response. No injury count or cause confirmed yet. Rescue ongoing. pic.twitter.com/1kxZtEMxCa December 23, 2025

Διαρροή αερίου και αντίδραση της PECO

Σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας τοπικής ενέργειας PECO, οι συνεργάτες της ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μυρωδιά αερίου στο κτίριο λίγο μετά τις 2 μ.μ. Όταν οι συνεργάτες της PECO βρέθηκαν στον χώρο, σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να σταματήσουν την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο γηροκομείο προκειμένου να προστατεύσουν τους διασώστες και τους κατοίκους της περιοχής. Η PECO συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιοχή και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της έκρηξης.

Pennsylvania Gov. Josh Shapiro says at least two people were killed and more remain missing after an explosion caused a massive fire at a nursing home just outside Philadelphia. https://t.co/UysJzIE7fk pic.twitter.com/X5NbKjGbWN — ABC News Live (@ABCNewsLive) December 24, 2025

Αντίδραση του γηροκομείου και των αρχών

Το γηροκομείο Bristol Health & Rehab Center, πρώην γνωστό ως Silver Lake Nursing Home, ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι οι τοπικές αρχές ανταποκρίνονται στο περιστατικό και εργάζονται αδιάκοπα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων και του προσωπικού. Το γηροκομείο βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας, στο Μπρίστολ Τάουνσιπ, και φιλοξενεί ηλικιωμένους που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

Οι αρχές του Μπρίστολ, μαζί με άλλες τοπικές υπηρεσίες, παρέχουν βοήθεια για τη μεταφορά των τραυματιών και την απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονταν στο γηροκομείο τη στιγμή της έκρηξης. Τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και οι διασώστες έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν τη σωτηρία των περισσότερων ηλικιωμένων, ωστόσο παραμένει ασαφές αν όλοι οι κάτοικοι του γηροκομείου έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

🚨BREAKING: A massive fire caused by a possible gas explosion has erupted at the Silver Lake Nursing Home in Bristol, eastern Pennsylvania.



Police have declared it a mass casualty incident and urged the public to avoid the area. pic.twitter.com/Q6dBAS0FJx — Washington Report (@Washington_Rep) December 23, 2025

Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Η έκρηξη φαίνεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών. Οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί ακριβώς η αιτία της διαρροής και της έκρηξης, καθώς και για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια αμέλεια ή αν η έκρηξη προκλήθηκε από κάποια τεχνική βλάβη.

Η τοπική αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στον τόπο του περιστατικού για να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια και να παρέχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια, ενώ η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη.

protothema.gr