Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ ένα ήταν το πιο σημαντικό γεγονός για τη χρονιά που τελειώνει σε λίγες ημέρες: ο βομβαρδισμός των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, έστω και αν έγινε από αμερικανικά αεροσκάφη.

Το ότι θα βλέπαμε ένα προχειροφτιαγμένο βίντεο φτιαγμένο σε τεχνητή νοημοσύνη με τη «σφραγίδα» του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ωστόσο, μάλλον είναι κάτι που δύσκολα θα το πρόβλεπε κανένας.

Δείτε το βίντεο:

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ή όποιος είχε την ιδέα γι’ αυτό το κατασκεύασμα (που ευτυχώς ή δυστυχώς κρατά μόλις έξι δευτερόλεπτα), δεν ξέχασε τον μεγάλο σύμμαχό του.

Ο Νετανιάχου «πιλοτάρει» ένα βομβαρδιστικό B-2, σαν και αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φορούν και οι δύο μαύρα γυαλιά πιλότου, είναι… κοστουμαρισμένοι ενώ τους δροσίζει ένα αεράκι που -άγνωστο πώς- φυσά μέσα στο πιλοτήριο.

Πετούν πάνω από μια έρημο, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις άγνωστης χρήσης -παραπέμποντας ενδεχομένως στα πυρηνικά εργοστάσια της Τεχεράνης.

Έξι μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τις ημέρες του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η Τεχεράνη πρακτικά δεν έχει πυρηνικό πρόγραμμα.

Η επιχείρηση των αμερικανικών B-2 φαίνεται ότι κατάφερε να εξαλείψει εντελώς τις εγκαταστάσεις στο Φορντό που ήταν βαθιά μέσα στο βουνό, χωρίς το Ιράν να μπορεί να απαντήσει σε στρατιωτικό επίπεδο.

protothema.gr